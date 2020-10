Washawasheo a todo lo que da: Este hilo de Twitter nos enseña a encontrar canciones aunque las escribas mal

Estos tiempos de la cuareterna nos han servido para reflexionar y descubrir cosas que pasaban frente a nuestras narices pero nomás no las veíamos. El internet siempre nos deja con el ojo cuadrado por las situaciones extrañas que te puedes encontrar si te adentras en el, pues ahora resulta que hay una manera muy sencilla de encontrar todas esas canciones que te gustan sin la necesidad de escribirlas a la perfección.

Era muy común, sobre todo cuando éramos niños, que escuchábamos una rola de nuestro artista favorito y por lo regular, si estaba en inglés, las buscábamos y hasta nos envalentonábamos a cantarlas como Dios nos daba a entender. Esto dio paso al nacimiento de un bello verbo llamado washawashear, que no es otra cosa más que inventar sonidos que se parezcan a lo que está diciendo el cantante en cualquier canción.

Ah caray, ¿cómo está eso de las canciones?

Pero ahora, un usuario de Twitter llamado Sergio Trujillo compartió información valiosa para todos aquellos que no mascan bien el inglés pero aman la música. Resulta que por razones que desconocemos, hay una manera de encontrar en YouTube esas canciones que te gustan en ese idioma sin la necesidad de escribir los títulos tal cual… sí, así como lo leen, y que de haberlo tenido desde hace un par de años nos habría hecho la vida mucho más fácil.

Según lo que explica Sergio en su tuitazo, en el buscador de la plataforma de videos puedes escribir onomatopeyas, descripciones, o de poner cómo suena el título en español y, sin importar lo que pase, siempre te dará el resultado que estás buscando. Si no nos creen y para que quede muy claro todo lo que estamos diciendo, a continuación les mostraremos cómo es que funciona esta maravilla.

¿Y si hacemos un hilo de “canciones que encuentras en Youtube aunque las escribas mal” ? pic.twitter.com/hv4Ti3fJ2s — Sergio Trujillo (@SergioTruR) September 30, 2020

¿Y sí encuentras cualquier canción?

Para que sede una idea, acá les dejamos un par ejemplos con rolas de toda clase de géneros y que a todos nos gustan, como Queen, The Strokes, Michael Jackson, Rammstein, Bob Marley, Daft Punk, Coldplay, System of a Down y más. No sabemos cómo es que funciona el algoritmo de YouTube o si alguien que de plano odia el inglés lo hackeó , pero sin duda esto es muy útil y les volará la cabeza cuando lo pongan en práctica.

Y cómo no agregar este. pic.twitter.com/VhDqzz414W — Sergio Trujillo (@SergioTruR) September 30, 2020

Aunque también tenemos casos muy especiales

Y sí, sabemos que hay canciones muy difíciles de escribir en inglés, aunque a veces nosotros somos los que nos complicamos la vida intentando descifrarlas. El claro ejemplo está en estas rolas de Backstreet Boys, Whitney Houston y Madonna, pues tuvimos que recurrir a frases más complicadas que los propios títulos de las canciones para que vieran que no hay límites con esta extraña función.