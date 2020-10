¡Atrapado! Hombre es captado afuera de un motel por su esposa y que se arma la persecución

Una vez que uno comienza a tener sospechas de que su pareja le es infiel (sea hombre o mujer), ya no hay vuelta atrás. Y es que es justo en ese momento cuando uno comienza una búsqueda a través de todos los medios para comprobar sus sospechas, las cuales en la mayoría de los casos terminan siendo ciertas. Sino, pregúntenle al sujeto de Nuevo León al que cacharon en el motel en pleno cuernote.

Se trata de un video viral que fue captado en la tierra de la carnita asada y en donde un sujeto fue atrapado cuando iba saliendo de un motel en compañía de su amante. La cosa es que este hombre no se imaginaba que a las afueras del lugar se encontraría con su esposa y un grupo de amigas, quienes lo esperaban para que respondiera por sus acciones. Algo que no sucedió como ellas lo esperaban.

Su esposa lo esperó afuera del motel para enfrentarlo

La grabación que les mostraremos a continuación fue captada en la avenida Bernardo Reyes, en la colonia Ferrocarrilera ubicada en Monterrey. Las imágenes nos dejan apreciar a un grupo de mujeres que intercepta a una camioneta blanca que va saliendo del hotel de paso y en donde supuestamente van el hombre infiel en compañía de su amante, cuyos rostros no se aprecian en las imágenes.

En un momento el sujeto en cuestión logra que su esposa –quien al parecer está reclamándole frente a la camioneta– se haga a un lado y es ahí cuando el hombre aprovecha para huir a toda velocidad. Aunque el plan parecía bueno, al final no salió como lo pensaba pues una de las amigas de su esposa se cuelga de la camioneta y se va junto con el vehículo y los amantes. Mejor vean el video acá abajito:

Difunden en redes pleito fuera de hotel de paso en el sector Topo Chico, Monterrey. pic.twitter.com/aHfnazucZF — Notivia (@Notivia1) October 19, 2020

Nadie sabe en qué terminó todo con este hombre que escapó del motel

Hasta el momento no se conoce el desenlace de esta historia de traición, aunque seguramente (o eso queremos pensar) al sujeto en cuestión nos lo mandaron bien lejos por andar de infiel.

Ahora sí que bien dice el dicho que “ojo de ‘loca’ no se equivoca”, pero también si ya no quieren una relación con alguien es mejor terminar las cosas y después darle vuelo a la hilacha. ¿A poco no? Como diría mi querido Juanga: ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?