Si ustedes ganaran la lotería, ¿le dirían a su familia que se acaban de llevar una fortuna? Posiblemente, la mayoría no escondería una cosa como esa… pero hay algunos que sí, como un hombre de China quien se ha vuelto viral en todo el mundo por su peculiar decisión de no decirle a su familia el dineral que se acaba de ganar.

Y es que no solamente ha decidido no decir su nombre a los medios, sino que incluso fue a recoger su premio con todo un extraño disfraz puesto. Lo curioso es que esta práctica de ir disfrazado a recoger premios de la lotería, es más común de lo que creen en aquel país asiático.

Ilustrativa del hombre disfrazado que ganó la lotería. Foto: Especial.

Hombre en China se gana la lotería y no quiere decirle a su familia

Para que se den una idea de lo que está sucediendo con este hombre, fuentes como el South China Morning Post aseguran que el sujeto ha ocultado su identidad bajo el sobrenombre de ‘Sr. Li’ a lo medios que lo buscan para entrevistas. Y ha sido muy claro con su decisión.

El afortunado se llevó cerca de 220 millones de yuanes (30 millones de dólares/ más de 590 millones de pesos mexicanos) y hasta donde se sabe, no quiere que su familia se entere de ello. ¿La razón? “No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro“, mencionó.

A sabiendas de que los organizadores de la premiación toman una foto al ganador con su jugoso cheque, nuestro afortunado nuevo millonario aplicó la ñera: se lanzó el pasado 24 de octubre disfrazado con una botarga amarilla a recoger su premio. Como les dijimos, lo que necesite hacer para que nadie se entere de que es rico.

De los 220 millones yuanes que se ganó el Sr. Li, donó 5 millones a organizaciones benéficas y pagó 43 millones en impuestos, esto según los medios citados. Igual, se quedó con 171 milloncitos que siguen siendo una muy buena cantidad de varito. ¿Le dirá en algún momento a su familia? He ahí la incógnita, aunque por ley tal vez debería.

El South China Morning Post menciona que el hombre lo considerará la millonaria ganancia como un activo conjunto entre pareja. Además, dicho medio menciona que de no decirle a su esposa, estaría infringiendo la Ley de Matrimonio del país. No la tiene tan fácil, eh.

Ir disfrazado a recoger un premio no es algo nuevo en China

Por extraño que parezca, se sabe que algunos aficionados a la lotería que al final terminan llevándose los premios, van a recoger sus cheques con disfraces. Es decir, es una práctica más común de lo que uno pensaría, al menos en esos lares.

Para prueba de ello, está la historia de un hombre en la comunidad de Shanxi. Como menciona el medio Fortune, este caso se dio en 2019 y el sujeto, quien ganó más de 21 millones de yuanes, recogió su ganancia disfrazado con un traje del personaje de una caricatura china llamada GG Bond. Y así como ese, hay muchos casos diferentes en toda la inmensidad del internet.

Les dejamos la foto acá abajo. Bastante curiosa esta tradición, ¿no?

Hombre que ganó la lotería en China en 2019, también con disfraz. Foto: Getty.