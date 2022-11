Ahora más que nunca, es bastante común ver cómo algunos creadores de contenido en internet dan el salto a la televisión u otros medios del entretenimiento. Sin embargo, pocos casos son como el de Josh Nalley.

¿Qué hace tan especial a este sujeto? Bueno, este hombre que anda en sus 40 y que reside en la ciudad de Elizabethtown en Kentucky, Estados Unidos, lleva algún tiempo subiendo unos videos bastante curiosos a TikTok: en prácticamente todos sus clips, lo vemos ‘hacerse el muerto’.

Ilustrativa de uno de los videos de Josh. Foto: Captura de TikTok.

Aunque no lo crean, no es broma, eh… Si se dan una vuelta por su perfil en dicha red social, la cual es conocida como @living_dead_josh, se darán cuenta de que su contenido solo se basa en breves escenas de él mismo en diferentes locaciones, pero tirado sobre el suelo permaneciendo inmóvil.

La cosa es que a pesar de que parece algo muy sencillo, Josh ha perfeccionado al máximo esta dinámica de ‘actuar como un cadáver’ más de lo que uno creería. Y bueno, todo esto le consiguió ser considerado para un papel en la serie CSI: Vegas, lo que sin duda será una experiencia inolvidable y una anécdota para el recuerdo.

Josh Nalley y sus curiosos videos ‘haciéndose el muerto’

El buen Josh Nalley no es muy diferente de cualquier persona. Tiene un trabajo normal (es gerente de un restaurante) y es asiduo usuario de las redes sociales… Aunque bueno, desde hace un año él decidió emprender una misión que no cualquiera se aventaría en definitiva.

De acuerdo con Courier-Journal, este tiktoker de 42 años de edad arrancó una campaña en el 2021 con el objetivo de conseguir un papel en alguna serie o en una película donde pudiera interpretar -por raro que se escuche- a una persona muerta. “No me gusta hablar frente a la cámara, pero puedo quedarme allí y actuar como si estuviera muerto con bastante facilidad“, dijo en una reciente entrevista con el medio antes mencionado.

Ilustrativa de uno de los videos de Josh. Foto: Captura de TikTok.

A diferencia de lo que se acostumbra en el gremio de Hollywood, Josh Nalley no tiene los contactos necesarios para buscar un proyecto o una audición, y tampoco está educado en las artes escénicas como es debido. Pero eso no lo detuvo de improvisar una forma de hacerse notar: él comenzó a subir videos a su cuenta de TikTok donde ‘se hace el muerto’.

Y cada videoclip varía pues sus escenarios improvisados (carreteras, su casa, cualquier lugar en la calle que se le antoje) son diferentes y en cada uno, pone alguna descripción como “día 253 de actuar como un ‘sin vida’ hasta que me una al elenco de una película o una serie”, llevando así el conteo de los días hasta que lo contrataran. Lo único que tal vez no varia tanto son sus posiciones, ya sea boca abajo, sentado, con la mirada perdida o lo que sea, siempre en estado total de inmovilidad.

Como les decíamos, parece algo sin mucha ciencia de por medio, pero tiene su chiste. “Después de haber hecho más de 300 de estas publicaciones, progresé y mejoré. Al principio, me podías ver respirando o la sangre falsa se veía muy mal. Me deshice del uso de la sangre y mejoré en contener la respiración“, dijo al Courier-Journal.

Incluso, Josh Nalley cuenta que algunos de sus amigos lo han ayudado cuando se trata de grabar. Y además, él mismo se dio cuenta que era buena idea agregar un poco de movimiento a sus escenas ya sea con sus perritos paseándose por ahí, otros animales o cualquier cosa que pueda ayudar a que sus grabaciones no parezcan una fotografía fija. Si él no se mueve, es bueno que haya otros elementos en las tomas que sí lo hagan para que las grabaciones se vean más naturales.

“Uno de mis perros todavía parece curioso acerca de lo que estoy haciendo. El otro simplemente deambula y luego se aleja”, platicó al medio citado. Pues bien, el tiempo pasó y sus esfuerzos han dado frutos.

Josh aparecerá en un capítulo de ‘CSI: Vegas’

A mediados de este 2022, gente de la CBS se acercó y le notificaron a Josh Nalley que querían que apareciera en un episodio de CSI: Vegas. Tal como lo ha dicho, no creyó que fuera verdad, pero todo cambió cuando fue a Los Ángeles a filmar su aparición.

“Recibí un correo electrónico de CBS que decía que me habían visto en TikTok y que querían ofrecerme el papel… Al principio no lo creía, pero me llevaron a California. Resultó que Mario Van Peebles [actor nacido en la CDMX] era el director de ese episodio, así que además de participar en el programa, también pude conocerlo, lo cual fue genial”, dijo Nalley. Por ahí ya ha compartido algunas fotos donde podemos verlo con su caracterización.

Josh siendo caracterizado para su actuación en CSI: Vegas. Foto: CBS

El capítulo de CSI: Vegas en el que aparecerá Josh Nalley en su papel de ‘muerto’, se estrenará el próximo jueves 3 de noviembre. Mientras llega la fecha, el tiktoker sigue subiendo videos a su cuenta haciendo lo mismo, pero realizando la cuenta regresiva hasta que el episodio se emita.

Y si bien él dice que no dejará su trabajo como gerente de restaurante, tampoco quiere dejar esta actividad que lo llevó a cumplir un sueño. Según parece, le han llovido ofertas para grabar videos musicales e incluso algunas películas independientes de bajo presupuesto. Así que agárrense porque en una de esas, lo veremos apareciendo en más y más contenidos diferentes. Qué buena onda, ¿no lo creen?