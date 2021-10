“Nunca te voy a abandonar”: Así fue el emotivo reencuentro de un hombre con su perrita después de dos años

Si algo nos ha quedado muy claro es que haríamos lo que fuera por nuestras mascotas, no importa lo que sea. Para muchos, que su doggo o michi se extravíe es lo peor que les puede pasar en la vida y lo entendemos, porque no es solo perder a un animalito y ya, realmente dejan de ver a un miembro más de su familia. Es por eso que ver cuando se reencuentran con sus dueños nos conmueve hasta las lágrimas, tal como sucedió con un hombre y su perrita.

Por acá les hemos contado toda clase de historias sobre lomitos, como los que lamentablemente quedaron atrapados por la lava del volcán La Palma (AQUÍ lo pueden checar). Sin embargo, el caso de Juan hará que vayan corriendo a darle un abrazo a su [email protected] porque después de dos años de búsqueda y mucha tristeza, volvió a ver a su mejor amiga y por supuesto que este momento tan emotivo se hizo viral en el internet de las cosas.

La conmovedora historia de este hombre y su perrita

A través de un video publicado en TikTok, pudimos conocer la historia de este hombre, quien de viva voz relató lo que sucedió con su perrita. Resulta que en 2018 se extravió su mascota y de inmediato hizo todo lo que estuvo en sus manos para dar con ella. Según lo que él mismo comentó, recorrió la zona donde se perdió, llenó las paredes y demás con carteles de ‘se busca’ e incluso recurrió a Facebook para encontrar a su mascota.

Sin embargo, las cosas no salieron como Juan esperaba, ya que no logró hallarla en ese momento, lo cual por supuesto que lo desanimó: “Yo a mi perra la he buscado. La busqué en Facebook, todo lo tapicé de volantes”. Eso sí, nunca perdió la esperanza de reencontrarse con su amiga, pero un día, casi como si el destino quisiera que se volvieran a ver, varias personas le avisaron que la habían visto cerca y sin pensarlo, se lanzó a la búsqueda.

Juan nunca perdió la esperanza de volver a ver a su amiga

“Dicen que por aquí vieron a mi perra, voy a buscarla. Tiene dos años, pero me dijeron que por aquí la vieron caminando, comiendo de la basura (…) Dicen que es la misma”, mencionó el hombre en el video. Con lágrimas en los ojos, Juan se acercó a una casa en obra negra para ver si de ahí salía la perrita, pero al no encontrarla llegó hasta un terreno lleno de hierba al que se adentró y comenzó a gritar el nombre de la peluda.

Por un momento, Juan estuvo a punto de rendirse, pues la persona que lo acompañó le dijo que era muy complicado que diera con ella después de dos años. Sin embargo, nuestro protagonista siguió gritando y de repente las cosas cambiaron porque como si se tratara de una escena de película, se escuchó un ladrido y después de correr, apareció la perrita junto a su dueño. A continuación les dejamos el video pero de una vez les avisamos que necesitarán pañuelos.

Luego de casi 24 meses sin verse, el hombre y su perrita se reencontraron y como era de esperarse, este momento fue sumamente emotivo. La peluda se acostó de panza y mientras la acariciaba al borde del llanto, Juan le dijo “Te quiero mucho, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar”. No cabe duda de que cualquier haría lo que fuera con tal de encontrar a su mascota, pero este tipazo movió cielo, mar y tierra para volver a estar con su amiga.