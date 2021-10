Salvó sus 9 vidas: Este hombre rescató a un gatito de morir ahogado en una inundación

Un héroe es aquella persona que no le importa arriesgarse a sí mismo o hacer cosas que pocos harían con tal de ayudar a alguien más o salvar a un animalito de la muerte. Es por eso que no hay otro adjetivo para un hombre de California que evitó que un gatito se ahogara pues lo rescató de una inundación en plena tormenta.

Pasa que allá en California no la están pasando nada bien con las lluvias, pues hasta récords andan alcanzando. Y pues sí, con intensas lluvias las probabilidades de que se presenten inundaciones son muy altas y ese fue el caso en calles de Sacramento el pasado fin de semana.

Vámonos hasta Cottage Park, lugar donde Skip Campbell y su esposa estaban resguardados de la intensa lluvia el pasado 24 de octubre. Pero de pronto vieron que un gatito estaba atrapado en la inundación que había fuera de su casa, y sin pensarlo mucho, el hombre se metió al agua para sacarlo de ahí y ponerlo a salvo.

De acuerdo con medios locales como Fox 40, Campbell declaró que alcanzaron a ver sólo la cabeza del pequeño gatito, pues luchaba con todas sus fuerzas para no ser sumergido por la corriente.

Como podrás ver en el video del rescate, el agua le llegaba a la altura de la cintura al hombre y la lluvia no cesaba, así que no hablamos de una cosa menor cuando decimos que fue muy valiente al meterse para sacar al animal del peligro.

KITTEN RESCUED FROM FLOOD WATERS 🐱

Skip Campbell & his wife spotted a kitten struggling to stay up in the flooded waters at Cottage Park in #Sacramento. Skip jumped in and saved the #kitten! ❤️

The once soaked kitten is now dry & receiving lots of love from the Campbells pic.twitter.com/onwGbLOfln

— Madison Wade (@madisoncwade) October 26, 2021