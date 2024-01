Hombre toca la guitarra mientras le extirpan tumor cerebral: La historia y testimonio de Christian Nolen

Lo que necesitas saber: Tocar la guitarra en una cirugía del cerebro permite a los médicos evitar causar daños en la región que controla el movimiento de las manos

Internet nos ha permitido conocer historias maravillosas, y sin duda las de personas tocando algún instrumento mientras están en una cirugía, son de las más increíbles. No es la primera vez que ocurre, pero la historia del guitarrista Christian Nolen es digna de contarse.

Nolen se sometió a una cirugía para que le quitaran un tumor cerebral, y sí, lo hizo mientras tocaba rolas de Deftones con su guitarra. Las imágenes son impresionantes, pero también lo es su historia y lo que dijo tras la operación.

Christian Nolen / Foto: 7News Miami

Hombre tocó la guitarra durante cirugía donde le extirparon un tumor cerebral

La cirugía tuvo lugar en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami, al sur de Florida. Christian Nolen tenía un glioma en el lóbulo frontal derecho del cerebro.

El guitarrista fue anestesiado y estuvo dormido los primeros 40 minutos de la cirugía, pero el resto del tiempo (casi 2 horas más de operación) los pasó despierto, consciente y tocando su fiel guitarra.

Sucede que en esta clase de operaciones, los médicos deben asegurarse de no dañar la región responsable de las funciones motrices del cuerpo. Tener a Christian Nolen tocando la guitarra les permitía saber donde no moverle a la hora de meterle mano a su cerebro ¡Wow!

Foto: 7News Miami

Supo del tumor cuando le afectó en pleno espectáculo

Nolen se dio cuenta de que algo no andaba bien cuando, justo en un espectáculo, perdió sensibilidad en todo su lado izquierdo. De la cintura para arriba no sentía el cuerpo y no podía mover el brazo.

Fue al médico y de inmediato lo mandaron con un especialista: el doctor Ricardo Komotar, neurocirujano y director del Programa de Tumores Cerebrales de la UM, quien detectó el tumor en su cerebro. No había de otra, había que extirparlo.

Christian Nolen / Foto: 7News Miami

“Tener al paciente despierto y tocando la guitarra mientras extirpamos el tumor, nos permite ser lo más agresivos posible sin poner en riesgo su calidad de vida y su destreza manual. Debíamos asegurarnos de que no estábamos lesionando la parte que controla el movimiento de la mano, y la prueba de que todo estaba bien nos la daba tocando la guitarra”.

Por fortuna la cirugía fue todo un éxito y Christian Nolen pudo rifarse varias rolas de Deftones sin contratiempos y quedando sin tumor alguno en el cerebro.

Esto dijo el guitarrista Christian Nolen tras ser operado mientras tocaba la guitarra

Obviamente tras superar una cirugía tocando su guitarra, Nolen fue entrevistado por medios locales como 7news Miami. Su testimonio le da un plus a una historia como ésta, pues lo dicho, no es la primera vez que ocurre.

“Era algo fuera de este mundo, despertar y tener gente trabajando en ese momento dentro de tu cabeza. ¡Es una sensación de locura!”, dijo.

Christian Nolen / Foto: 7News Miami

Christian Nolen aún debe someterse a terapia y tratamiento, pero su recuperación va muy bien: está listo para volver a tocar la guitarra en vivo ante el público.

“Volveré a hacer lo que más me gusta: tocar la guitarra. Poder ir al gimnasio y volver a estar activo, es una gran parte de mi vida. La recuperación ha sido muy sorprendente”.

Christian Nolen / Foto: 7News Miami

Menos náuseas, menos vómito, recuperar movilidad más rápido y un proceso postoperatorio más corto, son sólo algunos de los beneficios de una cirugía con paciente despierto.

