Estamos seguros que cuando eran niños, mucho fantasearon con la idea de tener su propia casa del árbol. No se hagan, gracias a las películas o series de nuestra infancia, la gran mayoría queríamos queríamos construir un lugar así de cool para jugar. Sin embargo, no todos pudieron cumplir este sueño (nos incluimos) por diferentes razones, pero aunque no lo crean, a veces las autoridades rompen esta ilusión.

Resulta que recientemente se hizo viral en el internet de las cosas, una imagen que dejó a varios usuarios con el ojo cuadrado. Fue gracias a diversas páginas en Facebook –sobre todo de memes– que esta historia (que presuntamente ocurrió en un parque de Saltillo, Coahuila) llegó a un montón de partes, pues supuestamente, un niño intentó armar una casita sobre el árbol de un lugar público y Protección Civil de dicha ciudad del norte del país clausuró todo… así como lo leyeron.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

También puedes leer: Atrapadooo: Niño se hace viral por exhibir la infidelidad de su papá con su madrina

Aunque no lo crean, parece que Protección Civil de Saltillo clausuró la construcción de una casa del árbol

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, en la foto se puede ver que alguien estaba empezando a construir una casa del árbol en un parque. Imagínense qué tan seria iba esta obra que ya tenía armada la estructura principal e incluso estaba montada la base que serviría como piso. Sin embargo, la persona detrás de este proyecto parece que no contaba con los permisos necesarios para hacer algo así en un área verde y sin pensarlo dos veces, le tiraron todos sus planes.

Y es que así como si se tratara de un enorme edificio o una casa monstruosa, Protección Civil de Saltillo le puso a las maderas de la estructura de la casa dos sellos de suspensión de obra –sí, no es broma–. Por supuesto que esta situación llamó la atención de los habitantes de la capital de Coahuila, tanto así que algunos se encontraron con la obra que nomás quedó inconclusa y le tomaron fotos que más tarde terminaron en el internet de las cosas.

Foto vía Facebook: Metro Tacubaya

Hasta el momento de redactar esta nota, Protección Civil no ha dado su postura sobre esta essstraña y peculiar situación, pero muchos usuarios de redes sociales comentaron que presuntamente, un niño y un familiar fueron los responsables de construir la casa del árbol (aunque aún no se confirman este dato). Por ahora no se sabe qué pasará con la magno obra, pero no queda la menor duda de que esto es algo que solamente se puede ver en nuestro México mágico.