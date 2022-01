Investigadores “encuentran” a la persona que entregó a la familia de Ana Frank

A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, surgieron un montón de historias que después de mucho tiempo, todo el mundo conoció. Por acá podríamos citar algunos ejemplos, pero sin duda una de las más famosas fue la de Ana Frank, una niña alemana de ascendencia judía que a través de su diario nos contó los casi dos años y medio que pasó ocultándose junto a su familia y cuatro personas más de los nazis cuando llegaron a Ámsterdam.

Durante un buen rato se ha debatido quien fue la o él responsable de entregar a Ana a los soldados alemanes, y sigue siendo un misterio a pesar de que muchas personas se han puesto las pilas para hallar a quien traicionó a los Frank. Hasta la fecha no había un nombre en específico al que probablemente podrían culpar de todo esto, pero gracias a una enorme investigación, parece que ya llegaron hasta el culpable de este acto atroz.

Un grupo de investigadores buscaron a la persona que entregó a Ana Frank y su familia

Resulta que hace seis años, Pieter van Twisk, un productor de medios de comunicación neerlandés, estaba seguro de que la tecnología que tenemos en la actualidad para la resolución de crímenes, como la inteligencia artificial, el análisis de macrodatos y las pruebas de ADN, podrían encontrar más información que diera con la identidad de la persona que delató a Ana Frank y su familia. Y aunque no lo crean, tenía algo de razón en apoyarse en estos recursos.

De acuerdo con The New York Times, gracias a la ayuda de Vince Pankoke, un detective jubilado del FBI y un enorme equipo, Pieter puso manos a la obra. Y a pesar de que esas herramientas tecnológicas resultaron ser muy poco efectivas para la investigación, luego de un montón de trabajo y horas checando a los posibles sospechosos, encontraron al que probablemente sea el responsable de entregar a los Frank ante el ejército alemán.

Esperen un momento, ¿dieron con el responsable?

Se trata de Arnold van den Bergh, un notario judío de Ámsterdam que murió de cáncer de garganta en 1950. Este hombre no es desconocido para aquellos que han documentado la vida de Ana Frank más allá de su diario, ya que en 1945, su padre, Otto Frank, el único miembro de la familia que sobrevivió al Holocausto, recibió una carta anónima en la que se afirmaba que él los había entregado a los nazis.

Por años, Van den Bergh estuvo entre los sospechosos de la muerte de la familia Frank, pero muchos investigadores lo descartaron porque además de la nota, no tenían pruebas suficientes para culparlo por esto. Sin embargo, Pieter van Twisk y Vince Pankoke publicaron los resultados de su estudio en el libro The Betrayal of Anne Frank, escrito por Rosemary Sullivan y que ha causado controversia desde su lanzamiento.

La propia Casa de Ana Frank descarta a Van den Bergh como “el traidor” de la familia

Sobre todo porque a raíz de las declaraciones de Pankoke y van Twisk, muchos medios nombraron a Arnold Van den Bergh como el traidor, sin el respaldo de ninguna opinión de expertos en el tema. De hecho, Ronald Leopold, director ejecutivo de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam, declaró que “los investigadores han aportado información nueva que debe investigarse más a fondo, pero no hay ninguna base en absoluto para dar una conclusión”.

Leopold añadió que el museo no presentaría los resultados de esta investigación como un hecho, aunque probablemente lo muestren como una de las tantas teorías al respecto, incluyendo otras que se han considerado a lo largo de los años. Y quizá en estos momentos se estén preguntando, si no hay pruebas concretas de que Van den Bergh haya entregado a los Frank, ¿por qué concluyeron que él fue la persona que los traicionó?

No hay pruebas suficientes para culparlo

Bueno, pues resulta que en el libro se asegura que Arnold Van den Bergh tenía una lista de judíos escondidos que obtuvo del Consejo Judío de Ámsterdam, organización de la cual formó parte de la junta directiva en su momento y que incluía a Ana Frank y toda su familia. Aunque Laurien Vastenhout, investigadora del Instituto NIOD de Estudios sobre la Guerra, el Holocausto y el Genocidio, y experta en la historia del Consejo judío de Ámsterdam, dice que dicha lista no existió.

Por otra parte, Van Twisk confirmó que su equipo no ha encontrado ninguna lista, pero dejó muy claro que tienen “varias fuentes que mencionan su existencia”. Parece que a pesar de que ya dieron el nombre de Van den Bergh como el responsable de delatar a los Frank con el ejército nazi, todavía no podemos confirmar que él haya sido la persona que los entregó y eventualmente, hizo que murieran en los campos de concentración.