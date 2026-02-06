Lo que necesitas saber: "Detrás del hermoso paisaje se esconde la realidad de que la vida tranquila de los ciudadanos está amenazada", reclamó el alcalde de Fujiyoshida.

“Mal comportamiento” es poco para describir lo que los turistas hacen y que ha llevado a la cancelación del Festival de los Cerezos en Flor. Los visitantes extranjeros, además de dejar todo sucio y causar tráfico, llegan incluso a defecar en jardines privados…

Imagen Asociación México Japonesa A.C. Facebook

En temporada, diariamente la región recibía 10,000 turistas

De acuerdo con medios internacionales, las autoridades que se encargan de administrar las cercanías al monte Fuji son las que decidieron cancelar el Festival de los Cerezos.

Algo que muy seguramente disminuirá el número de turistas y el flujo de dinero, pero hará que los habitantes locales no sufran incomodidades.

El cerezo o sakura es el árbol tradicional de Japón./Imagen Asociación México Japonesa A.C. Facebook

“La tranquilidad de los ciudadanos se ve amenazada”, señaló Shigeru Horiuchi, alcalde de Fujiyoshida, localidad que desde hace 10 años –cuando comenzó a celebrarse el festival– es visitada por miles de personas, debido a la impresionante vista que ofrece, por sus cerezos en flor, los cuales tienen de fondo al monte Fuji.

¿Cuáles son las quejas en contra de los turistas?

Funcionarios de la ciudad –citados por The Guardian– señalan que, en la temporada, diariamente más de 10,000 visitantes llegan para apreciar los cerezos… esto por el impulso de las redes sociales y, también, la debilidad del yen.

Los cerezos florecieron en la CDMX contra todo pronóstico negativo. Foto: Facebook CDMX

Según BBC, entre las quejas de los pobladores de Fujiyoshida contra los turistas está la proliferación de basura, el tráfico y el amontonamiento de gente… pero eso es lo más leve: también acusan allanamiento de domicilios para entrar sin permiso a los baños, hasta defecar en sus jardines.

Aunque la apreciación de los árboles de cerezos no es nueva, desde hace 10 años las autoridades de Fujiyoshida permitieron que turistas ingresaran al parque Arakurayama Sengen para participar del espectáculo natural. Ahora se ve que no fue tan buena idea.

Pues ni modo… aunque siempre se pueden ver en la CDMX: