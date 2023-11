Lo que necesitas saber: Jared Leto cumplió uno de los sueños más grandes que tenía desde niño. Aunque eso sí, además de escalar uno de los edificios más emblemáticos del planeta, también lo hizo por otra razón.

Hay celebridades que son un verdadero estuche de monerías y luego está Jared Leto. Y es que este personajazo no solo actúa y canta en 30 Seconds to Mars (chambas por las que todo el mundo lo conoce y que le han valido premios como el Grammy o el Golden Globe), también es modela, dirige y produce películas. Sin embargo, ahora sí nos dejó con el ojo cuadrado, porque nadie se imaginaba que escalaría ni más ni menos que el Empire State.

Para nadie es un secreto que a Jared le encanta la adrenalina, no por nada al inicio de los shows que está dando junto a su hermano Shannon se tira desde lo alto del escenario y hace algunos meses lo captaron escalando un hotel en Berlín sin ningún tipo de protección. Pero de plano no imaginábamos que se aventaría a treparse en uno de los edificios más icónicos y altos del mundo.

Jared y Shannon Leto de 30 Seconds to Mars/Foto: Getty Images

Jared Leto sorprendió a todos escalando el mismísimo Empire State Building

Resulta que a través de sus redes sociales, Jared Leto publicó un video casual, donde lo vemos escalando el mismísimo Empire State de Nueva York. En las imágenes se puede ver cómo va subiendo por una de las partes más altas y reconocibles de la construcción, utilizando un simple y sencillo arnés para mantenerlo “seguro”… así como lo leen, esa fue la protección que necesitaba para esta locura.

Aunque la toma se corta y no alcanzamos a checar si llega a la cima de este emblemático edificio, de plano se necesitan muchos pantalones para hacer algo así. Pero eso no fue todo, ya que también compartió otro clip donde aparece Jared tocando junto a Shannon Leto a la orilla de uno de los puntos principales del Empire State mientras de fondo se alcanza a ver el paisaje de Manhattan. Acá les dejamos el video.

Con esto, Jared Leto se convirtió en la primera persona en alcanzar la cima del Empire State y por supuesto que habló al respecto en su cuenta de Instagram, pues declaró que desde que era niño siempre le fascinó este edificio. Ya sea por los récords Guinness, el mismísimo King Kong y la enorme historia que tiene la construcción, muchas cosas lo atraían y en algún punto de la vida tenía que escalarlo.

“Como muchos de ustedes saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me alejan de algunas de las presiones de la vida y me ayudan a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad. En muchos sentidos, este álbum (su más reciente disco) trata de perseguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State sin duda entra en esa categoría para mí”.

Y a todo esto, ¿por qué se subió a este edificio?

Sin embargo, más allá de cumplir un sueño personal y robarse por completo la atención de Nueva York y gran parte del mundo, hay otra razón muy importante para que Jared Leto se subiera al Empire State. Resulta que con esta hazaña, anunció Seasons 2024 World Tour, la próxima gira mundial de 30 Seconds to Mars con la que presentarán sexto álbum de estudio: It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day.

El tour arrancará con la participación de la banda en los Lollapalooza de Argentina, Chile y Brasil, pasando por el Estéreo Picnic de Colombia y por supuesto, Tecate Pa’l Norte en Monterrey. Aunque de ahí, Jared y Shannon Leto recorrerán gran parte de Europa, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, cerrando con un concierto el 19 de septiembre de 2024 en Auckland.

¿Qué tal? ¿Les gustó la loca campaña de publicidad que se armó Jared Leto? No cabe duda que cumplió con lo que planeaba, pues además de conseguir uno de sus más grandes sueños y hacer que todo el mundo hable de lo que hizo, también logró que nos enteremos que el próximo año estará de gira con 30 Seconds to Mars.

