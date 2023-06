Jared Leto parece no preocuparse por los proyectos de películas que tiene en el futuro o incluso por la visita a México que dará con 30 Seconds To Mars en el Corona Capital. Y lo decimos porque el actor fue captado escalando un hotel sin usar ningún tipo de protección.

Resulta que el pasado lunes 5 de junio, Jared Leto se encontraba en Berlín, donde lo vieron junto a un par de personas. Entre ellas se encontraba Younes Zarou, un famoso tiktoker de Alemania que se ha vuelto popular por sus videos con grandes efectos en fotografía.

Jared Leto fue visto con un famoso tiktoker de Alemania. Foto vía: SplashNews.com// TMZ

Jared Leto escaló un hotel en Berlín, Alemania

De acuerdo con el portal TMZ, Jared Leto y Younes Zarou se encontraban haciendo una especie de sesión (al parecer de grabación) afuera del Hotel De Rome, en Berlín, donde de pronto tuvo la grandiosa idea de escalar la estructura del lugar.

Pero no crean que tomó sus debidas precauciones. El cantante y actor de 51 años comenzó a escalar el edificio del hotel en Berlín con ayuda de las piedras que se encuentran en las paredes del lugar y sin usar algún tipo de arnés o colchoneta para amortiguar la caída.

Jared Leto comenzó a escalar un hotel sin ningún tipo de protección. Foto vía: SplashNews.com// TMZ

En internet se viralizó un video de Jared Leto escalando el hotel en Berlín

A pesar de que Jared Leto no escaló muy alto el Hotel De Rome, sí subió a una altura considerable como para haberse lastimado si llegaba a resbalarse y caer. Algo que por fortuna no ocurrió, pero que nos dejó un video que ya se hizo viral en redes sociales.

Por el momento no se sabe si el video de Jared Leto fue una clase de reto viral, un video en colaboración con el tiktoker alemán o simplemente lo hizo para llamar la atención y demostrar la excelente condición física que tiene a sus más de 50 años.

Lo que es cierto es que esta no es la primera ni la última vez que veremos a Jared Leto haciendo cosas “WTF”, pues cuando no se disfraza de gato, el cantante y actor nos sorprende con acciones como estas. Sobre todo porque es fan de eso de la escalada.

Jared Leto siempre nos sorprende con cosas raras. Foto: Getty Images

Jared Leto vendrá a México en noviembre con 30 Seconds To Mars

En fin, esperamos que Jared Leto tenga más cuidado y piense mejor las acrobacias peligrosas que vale la pena o no intentar. Claro, a menos de que no tenga planes de venir al Autódromo Hermanos Rodríguez con 30 Seconds To Mars, el próximo 18 de noviembre.

Este es el cartel oficial del Corona Capital 2023/Foto: OCESA