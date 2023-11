Lo que necesitas saber: Falta poco para el regreso de 30 Seconds to Mars a la CDMX y para calentar motores, chequen el setlist que tocarían en el Corona Capital 2023.

No vamos a mentirles, desde que se anunció el lineup del Corona Capital 2023 deseamos que ya fuera noviembre para ver a todas las bandas que lograron reunir en un solo cartel. Sobre todo, porque el festival traerá de vuelta a la CDMX a muchos nombres que ya tenían rato sin pisar este lado del planeta, como el caso de 30 Seconds to Mars.

Como recordarán, fue en 2018 la última vez que tuvimos a Shannon y Jared Leto en nuestro país. En aquel momento, los hermanos nos visitaron como parte de su Monolith Tour, con el que presentaron su quinto álbum de estudio, America y que los llevó a tocar en el festival Machaca en Monterrey, la Arena Ciudad de México y la Arena Telmex de Guadalajara. Tres grandes shows, si nos lo preguntan.

30 Seconds to Mars/Foto vía Facebook: 30 Seconds to Mars

30 Seconds to Mars regresará a México para presentar su más reciente disco

Desde entonces, 30 Seconds to Mars no ha vuelto a México. Sin embargo, estamos seguros que muchos se emocionaron como niños chiquitos cuando apareció el cartel oficial del Corona Capital 2023, pues además de ver a nombres como The Cure, Blur, Pulp, The Chemical Brothers o The Pet Shop Boys, también estaban ni más ni menos que los Leto dentro del lineup en letras grandotas y toda la cosa.

Y la verdad es que luego de esperar cinco años por su regreso, tenemos muchas expectativas del showsazo que Jared y Shannon seguro armarán durante el segundo día de actividades en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Sabemos que ambos siempre dan un espectáculo para recordar, pero en esta ocasión vendrán para presentar su más reciente material discográfico: It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day.

¿Están listos para tres días impresionantes en el Corona Capital 2023?/Foto: OCESA

Acá el posible setlist que tocarían los Leto en el festival

Ahora bien, ya que andamos hablando de las canciones de 30 Seconds to Mars, es inevitable no ponernos a pensar cuál sería el setlist que tendrían preparado para su show en el Corona Capital 2023. Y la verdad es que en esta ocasión, parece que los fans de antaño van a salir muy contentos después de ver a la banda en el festival. Aunque eso sí, todo indica que su presentación será muy corta, pero certera.

Lo decimos porque en otros festivales han estado tocando en promedio 10 rolas. Pero la buena noticia es que además de aventarse temas de su nuevo disco (algo obligado por razones obvias), los Leto también incluirían en el repertorio varios clásicos que tanto nos gustan y que seguro nos darán un buen trancazo de nostalgia (sobre todo si les late la época de This Is War).

Pero bueno, a continuación échenle un ojo al posible setlist que 30 Seconds to Mars tocará el próximo 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez:

“Up in the Air” “Kings and Queens” “This Is War” “Rescue Me” “Attack” “Hail to the Victor” “Seasons” “The Kill (Bury Me)” “Stuck” “Walk On Water” “City of Angels” “Hurricanes” “A Beautiful Lie” “Alibi” “Closer to the Edge”

¿Qué tal? ¿Les late las rolas que probablemente se echará 30 Seconds to Mars en el Corona Capital 2023? ¿Qué le sobra o qué agregarían? La verdad es que no importa si son pocas o un montón de canciones las que se avienten en el festival, lo que debemos tener en cuenta es que nos van a dar una presentación que nos dejará con la boca abierta. De nosotros se acuerdan luego de ver a Shannon y Jared Leto en acción.

