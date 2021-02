Ya querían mandar su CV: Jeff Bezos dejó de ser CEO de Amazon y así reaccionaron las redes

Febrero – y el 2021 en general- comenzó bravo. Apenas vamos comenzando el segundo mes del año y ya estamos presenciando grandes cambios en una de las compañías más poderosas del planeta. Este martes, se anunció que Jeff Bezos dejará su puesto como CEO de Amazon.

El anuncio, por supuesto, nos tomó a todos por sorpresa y con bastante impacto. Pero las alarmas no deben ser tan ruidosas después de todo. El magnate no dejará del todo la empresa que fundó hace 27 años, sino que ahora asumirá un nuevo cargo ejecutivo. Desde luego, todo esto provocó reacciones por todos lados y los memes que no podían faltar.

Así las cosas con Jeff Bezos y Amazon

Este 2 de febrero, en medio de la presentación de Amazon durante el cuarto semestre de 2020, Jeff Bezos anunció que dejaría el cargo como CEO de Amazon para pasar a ocupar la Presidencia Ejecutiva, acción que tendrá efecto durante el tercer trimestre de este año.

Ahora, el puesto como director ejecutivo de la compañía Andy Jassy, quien se desempeña actualmente como el director de Amazon Web Services. “En el puesto de presidente ejecutivo, tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas. Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza”, dijo Bezos en un comunicado recogido por Variety.

Desde hace algunos días, también comenzó a circular la noticia de que Amazon buscaba apoyar al gobierno de Joe Biden para distribuir vacunas alrededor de Estados Unidos. Sin duda, la compañía fundada por Jeff ha estado bastante activa de aquí a que el nombramiento de Jassy se realiza oficialmente.

Así reaccionaron las redes

Desde luego, el sorpresivo anuncio hizo ruido en las redes, donde los usuarios se dejaron ir con todo haciendo especulaciones y echándole un poco de humor al momento. Por ahí, algunos ya se querían postular el puesto de Jeff Bezos.

Otros más hasta compararon al anteriormente conocido ‘Hombre Más Rico del Mundo’ con Lex Luthor, el enemigo de Superman. La cosa se puso muy graciosa y pues acá te mostramos algunos memes y las reacciones en redes.