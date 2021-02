Febrero loco: Jeff Bezos dejará de ser el CEO de Amazon

Vaya que febrero inició con todo, pues apenas arrancamos el segundo mes del año y ya tenemos una noticia importante para el mundo de la tecnología. Pues después de fundar Amazon hace casi 27 años, levantar este sitio como el líder del comercio electrónico y ser el hombre más rico del mundo durante un buen rato, Jeff Bezos anunció que dejará el puesto como el mero mero de la compañía en el tercer trimestre de 2021.

De acuerdo con Variety, a través de un comunicado la compañía estadounidense reveló este enorme cambio dentro de su estructura justo el día en que mostraron los resultados del cuarto semestre de 2020, aunque no se preocupen que Jeff no se irá del todo. Según la misma fuente, la idea es que Bezos asuma el lugar de presidente ejecutivo y que su cargo lo ocupe Andy Jassy, actual CEO de Amazon Web Services.

En el mismo comunicado, Jeff Bezos mencionó las grandes cosas que hizo al frente de la compañía: “Amazon es lo que es gracias a la invención. Hacemos cosas locas juntos y luego las hacemos normales. Fuimos pioneros en las reseñas de los clientes, en las recomendaciones personalizadas, en los envíos increíblemente rápidos de Prime, en las compras Just Walk Out, en el Compromiso Climático, en Kindle, en Alexa, en el mercado, en la computación y en mucho más”.

Más tarde y para sorpresa de muchos, explicó las razones por las cuales se apartaba de la empresa, argumentando que este es el momento perfecto para hacer estos cambios tan importantes:

Minutos después de que se diera a conocer la decisión de Jeff Bezos, NBC y distintos medios publicaron la carta que le envió a los empleados de Amazon para comunicarles lo que pasará dentro de la empresa:

“Compañeros amazónicos:

Me complace anunciar que este tercer trimestre haré la transición a presidente ejecutivo de la Junta de Amazon y Andy Jassy se convertirá en director ejecutivo. En el puesto de presidente ejecutivo, tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas. Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza.

Este viaje comenzó hace unos 27 años. Amazon era solo una idea y no tenía nombre. La pregunta que me hicieron con más frecuencia en ese momento fue: “¿Qué es Internet?” Afortunadamente, no he tenido que explicar eso en mucho tiempo. En la actualidad, empleamos a 1,3 millones de personas talentosas y dedicadas, atendemos a cientos de millones de clientes y empresas y somos ampliamente reconocidos como una de las empresas más exitosas del mundo.

¿Cómo pasó eso? Invención. La invención es la raíz de nuestro éxito. Hemos hecho cosas locas juntos y luego las hemos vuelto normales. Fuimos pioneros en revisiones de clientes, 1 clic, recomendaciones personalizadas, envío increíblemente rápido de Prime, compras Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle, Alexa, marketplace, infraestructura de computación en la nube, Career Choice y mucho más. Si lo hace bien, unos años después de un invento sorprendente, lo nuevo se ha vuelto normal. La gente bosteza. Y ese bostezo es el mayor cumplido que puede recibir un inventor.

No conozco otra empresa con un historial de inventos tan bueno como el de Amazon, y creo que estamos en nuestro momento más inventivo en este momento. Espero que esté tan orgulloso de nuestra inventiva como yo. Creo que deberías estarlo.

A medida que Amazon se hizo más grande, decidimos utilizar nuestra escala y alcance para liderar importantes problemas sociales. Dos ejemplos de alto impacto: nuestro salario mínimo de $ 15 y el Compromiso Climático. En ambos casos, definimos posiciones de liderazgo y luego les pedimos a otros que nos acompañaran. En ambos casos, está funcionando. Otras grandes empresas se acercan a nosotros. Espero que usted también esté orgulloso de eso.

Encuentro mi trabajo significativo y divertido. Puedo trabajar con los compañeros de equipo más inteligentes, talentosos e ingeniosos. Cuando los tiempos han sido buenos, has sido humilde. Cuando los tiempos han sido difíciles, han sido fuertes y solidarios, y nos hemos hecho reír el uno al otro. Es un placer trabajar en este equipo.

Por mucho que sigo bailando claqué en la oficina, estoy entusiasmado con esta transición. Millones de clientes dependen de nosotros para nuestros servicios y más de un millón de empleados dependen de nosotros para su sustento. Ser el director ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y consume. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa. Como presidente ejecutivo, seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona mucho el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones.

Amazon no podría estar mejor posicionado para el futuro. Estamos disparando a todos los cilindros, tal como el mundo nos necesita. Tenemos cosas en camino que seguirán asombrando. Servimos a personas y empresas, y hemos sido pioneros en dos industrias completas y en una clase completamente nueva de dispositivos. Somos líderes en áreas tan variadas como el aprendizaje automático y la logística, y si la idea de un amazónico requiere otra nueva habilidad institucional, somos lo suficientemente flexibles y pacientes para aprenderla.

Siga inventando y no se desespere cuando al principio la idea parezca loca. Recuerda deambular. Deja que la curiosidad sea tu brújula. Sigue siendo el día 1.

Jeff”.