TikTok se ha convertido en una plataforma que muchas personas utilizan como una especie de diario virtual donde cuentan su vida a los demás. Y muchas de esas historias, muchas veces, se hacen virales. Pero muy pocas -o quizá ninguna- se parece a la de Jessica Ayers.

Esta mujer se hizo viral en los días recientes por un peculiar video donde aparece bailando la canción “Made You Look” de Meghan Trainor. Sin embargo, lo que levantó la polémica sobre ella es que en ese clip, ella describe el caso del asesinato de su esposo hace ya algunos años.

Ilustrativa del video de Jessica Ayers. Foto: Captura de TikTok

La historia de Jessica Ayers (y su polémico video)

La vida de Jessica Ayers, de 39 años, cambió drásticamente en el 2014. Tres días después de haber dado a luz, ella y su esposo Steve Justin Ayer estaban listos para iniciar su vida en familia. Desafortunadamente, por esos días, una bala perdida le quitó la vida a Steve.

El arma detonada pertenecía a Charles Edward Shisler, de 62 años, quien en ese momento dijo que se disparó de manera accidental. Luego de ser acusado de homicidio involuntario, él mismo se declaró culpable en 2015. A ocho años del lamentable incidente, el caso volvió a ser comentado por el ya mencionado video que Jessica subió hace unos días a TikTok, el cual borró de su cuenta pero fue subido de nuevo a Twitter.

Como les decíamos, en el video se puede ver cómo esta tiktoker baila mientras aparecen algunas descripciones donde cuenta lo acontecido con su esposo y su asesino, esto al ritmo de “Made You Look” de Meghan Trainor.

“Hace ocho años, un hombre disparó y mató a mi esposo… Yo tenía tres días de posparto… 11 meses después, el hombre fue condenado por homicidio involuntario… El día de su sentencia, le di un discurso… le conté nuestra historia de amor… Incluso le dije que si empezaba a sentir lástima por el mismo, recordara mi rostro… Sigue siendo uno de los momentos que más orgullo me dan en la vida”, escribió Jessica, quien tiene un blog llamado The Singing Widow (la viuda cantante) como homenaje a su relación y a su esposo fallecido.

La gente reaccionó y la tiktoker respondió

De inmediato, el TikTok de Jessica Ayers se hizo viral y recibió reacciones de todo tipo. Si bien hubo mucha gente que la apoyó entendiendo su sentir y sus motivaciones para el video, otra gran cantidad de usuarios la criticaron bajo la idea de que era extraño que una persona contara algo tan trágico mientras bailaba una canción con una vibra optimista.

La tiktoker puso su cuenta como privada, pero de acuerdo con el New York Post, contestó en un video a sus detractores. En ese nuevo clip respondió: “Hace ocho años mi vida entera se incendió… Obviamente le pasó a mi esposo, pero ya no está aquí, así que perdió la vida y, en cierto sentido, yo perdí la mía… Y sí, estoy jodidamente bailando, ¿por qué no [podría hacerlo]?“, mencionó en otro video.

Nuevamente, su respuesta se ha vuelto viral, teniendo a detractores como apoyo en partes iguales. Posiblemente esta sea una forma de desahogo para ella, según lo que cuenta, pero ya saben cómo son las redes de repente con este tipo de historias virales. ¿Qué opinan ustedes sobre esto?

