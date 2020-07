Don Jesús: El campesino que debe casi un millón de pesos al ISSEMyM por atender a su esposa con coronavirus

Hace unos meses, cuando México comenzaba a enfrentar la etapa más (la más) crítica del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hospitales públicos y privados del país brindarían atención médica a todas las personas que se enfermaran de COVID-19, fueran o no derechohabientes, esto para garantizar el derecho a la salud que menciona el artículo 4 de la constitución.

Sin embargo, parece que no todo ha sido gratuito para las personas que lamentablemente se han contagiado por la enfermedad. Y si bien eso no representa un problema mayor para quienes cuentan con medios para costear los gastos, en realidad la situación es completamente para todos aquellos que apenas y han sobreviviendo económicamente a los estragos del coronavirus.

La historia de don Jesús, un campesino que le debe casi un millón de pesos al ISSEMyM

El noticiero de Ciro Gómez Leyva dio a conocer la historia de don Jesús, un campesino de Metepec, en el Estado de México, que el pasado 8 de junio comenzó a buscar hospitales públicos que pudieran atender a su esposa María, quien comenzó a presentar dificultades para respirar. Uno de los síntomas más característicos del COVID-19.

Al no tener suerte en su búsqueda de un hospital que tuviera camas disponibles, don Jesús y su esposa llegaron al Centro Médico ISSEMYM ‘Arturo Montiel Rojas’, el cual está destinado para brindar atención médica a los trabajadores del Estado de México. De acuerdo con las declaraciones que el hombre hizo a Imagen Televisión, doña María iba muy grave de salud.

Desde entonces el señor ha estado todos los días, durante casi dos meses, montando guardia afuera del lugar para esperar que le digan cómo evoluciona la señora María: “Desde ahí empezó este calvario que hasta el momento no ha tenido fin. Aquí he estado, sin poder moverme, para conocer el estado de salud de mi esposa”, mencionó el señor a la televisora.

Doña María mejoró de salud, pero sus cuidados dejaron una deuda casi millonaria

El portal indica que la salud de la mujer mejoró luego de más de siete semanas, sin embargo, el tratamiento médico le ha dejado a don Jesús y su familia una deuda de 926 mil 857 pesos, la cual una abogada –al parecer perteneciente al ISSEMyM– le dijo que debería pagar a como de lugar, algo que le ha preocupado al señor Jesús, quien es campesino y prácticamente vive al día, al igual que millones de personas en este país.

“La licenciada me dijo que de alguna manera, como fuera, tenía que pagar yo esa cantidad, solamente con cárcel, porque de otra manera no creo poder (…) Es una cantidad que jamás en mi vida la podré ver”, indicó don Jesús, que además de todo indica que hasta este momento no le han dejado en claro si su esposa fue un caso de COVID-19 en México.

Y faltan más gastos por cubrir

Si eso no fuera suficiente, don Jesús contó al noticiero de Ciro Gómez Leyva que de acuerdo con los médicos, su esposa necesita oxígeno medicinal, el cual no puede pagar porque en estos últimos meses no ha podido cosechar nada y tampoco buscar trabajo, ya que sólo se ha dedicado a velar por la salud de su esposa.

“Lo único que pido yo, si es que puedo ser escuchado por el Presidente de la República o por alguna autoridades federal, que se pongan la mano en el corazón porque yo no tengo ese dinero para sacar a mi esposa del hospital”, dice don Jesús con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, detallando que el ISSEMyM le dio unos meses para juntar el dinero y él sabe que es una misión imposible.

Pese a la gratuidad que prometió el presidente @LopezObrador_ en casos de #COVID19, una familia de campesinos debe casi un millón de pesos al @Issemym de #Metepec. La esposa del señor Jesús lleva dos meses internada, no hay diagnóstico claro, pero sí una gran deuda pic.twitter.com/TPRN3Hdiwl — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 30, 2020

El hombre campesino mencionó al personal del ISSEMyM que iba a hacer lo que fuera con tal de conseguir el dinero, que dios no lo va a abandonar, a lo que le respondieron que ojalá tenga razón, pues al final de cuentas ellos necesitan cobrar el dinero que el señor Jesús y doña María deben al hospital por los servicios otorgados.

La respuesta del ISSEMyM ante el caso de don Jesús y su esposa María

Imagen Televisión indicó que buscó al ISSEMyM para conocer su versión y a través de un comunicado indicaron que todos los días se le informa al señor Jesús sobre el estado de salud de su esposa, quien ha evolucionado favorablemente después de haber sido intubada.

El organismo de salud indicó que doña María habría ingresado al hospital con una credencial de trabajador que no era de ella, sin embargo, en todo momento se le brindó la atención médica correspondiente y ahora analizarán las vías legales en las que podrían ayudar al señor Jesús y a su esposa, a quienes ojalá no se les cobre un peso. Aunque faltará ver qué ocurre en los próximos días.