No estamos llorando: Joven cuenta cómo se enamoró y formó una familia con un hombre en situación de calle

Dicen por ahí que el amor llega de la manera más inesperada. En el internet de las cosas leemos a cada rato un montón de historias románticas que nos levantan el ánimo y también nos recuerdan que no siempre escogemos a la persona de la que nos vamos a enamorar para el resto de nuestras vidas. Tal como lo que sucedió con una joven quien relató en redes sociales cómo fue que terminó enamorándose y casándose con un hombre en situación de calle que ayudó hace un buen rato.

Por acá les hemos platicado historias de amor increíbles, como lo que sucedió con dos tortolitos que se conocieron en Among Us (sí, esto pasó y AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, en esta ocasión les contaremos sobre el caso de Jasmine Grogan, una mujer que un día le echó la mano a un sujeto sin esperar que tiempo más tarde y luego de conocerlo, terminaría cacheteando las banquetas por él y no solo eso, también formó una familia con esa persona. Ahí les va todo el asunto.

Esta joven contó cómo fue que se enamoró de un hombre en situación de calle

Fue a través de un video publicado en su cuenta de TikTok donde esta joven relató a sus seguidores su extraordinaria historia. Resulta que un día, Jasmine llegó a un supermercado en Canadá y se encontró con un hombre en situación de calle al que le dio unas monedas. Pero sorprendentemente este sujeto no aceptó el dinero, aunque después de hacer sus compras, esta chica lo volvió a ver y él se ofreció a cargar hasta su coche las bolsas con todo lo que compró.

A Jasmine Grogan le llamó la atención la actitud de este hombre, es por eso que se acercó de nuevo al sujeto para preguntarle si podía ayudarlo de cualquier manera. Para no hacerles el cuento más largo, ella lo invitó a cenar y platicando sobre la vida, se enteró que este chico se llama Macauley Maurchie. Por si esto no fuera suficiente, la protagonista de esta historia decidió regalarle un teléfono para seguir en contacto con su nuevo amigo y le pagó un hotel para que tuviera dónde dormir.

Jasmine y Macauley ahora tienen una familia y están a punto de casarse

Esta fue la primera cita de muchas entre estos tortolitos, pero la joven dejó muy claro que no podía dejar de pensar en ese hombre que conoció en el supermercado. Tanto así que lo invitó a quedarse en su casa, pero rápidamente se enamoraron y ella se dio cuenta que era el amor de su vida. Tiempo más tarde, Macauley pasó por toda una transformación física, se rasuró la barba, tuvo una dentadura y lo más importante, consiguió un trabajo. A partir de ese momento, jamás se separaron.

Ahora, esta parejita formó una familia con dos hijos y por si esto no fuera suficiente, están a punto de casarse. “Estamos muy contentos de que nuestros caminos se hayan cruzado y creemos que todo sucede por una razón. Hizo que mi vida fuera mucho mejor y ahora no podría imaginarla sin él”, dijo Jasmine Grogan sobre su historia de amor. No cabe duda de que la persona ideal de repente llega de la manera más inesperada posible y en el momento exacto.