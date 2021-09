Quedó: Joven pide pastel de cumpleaños de ‘Rick and Morty’ y le dan uno de Ricky Martin

Cuando somos niñ@s nos llevamos un montón de decepciones que en ocasiones no superamos ni con años de terapia. Para ser honestos, nuestros papás hacen todo lo posible para que no olvidemos nuestros cumpleaños, y aunque muchas veces no sea su intención, las cosas de repente salen mal, como le pasó a un joven que pidió un pastel de Rick and Morty y qué creen, que sí tuvo su pastel pero de un personaje inesperado, el mismísimo Ricky Martin.

Por más que nos encantaría que esto fuera broma y aunque no lo crean, es 100% real no fake, sí pasó. Hace unos días y gracias a la magia del internet de las cosas, se hizo viral la historia de este adolescente con muchísima mala suerte. Resulta que para celebrar que cumplía 16 años, quería que su fiesta tuviera como temática a los personajes de Adult Swim, pero no contaba con que le quedarían y mal por un simple detalle.

El pastel debía ser de ‘Rick and Morty’, pero la cosa salió mal

La prima de este joven salado, Jocelyne, contó lo que pasó en un video de TikTok, que por supuesto, no tardó en llegar a otras redes sociales. En él, explica que el adolescente pidió un pastel con Rick and Morty y ella fue la encargada de ir a recoger este encargo tan importante. Sin embargo, cuando llegó a la pastelería no encontró nada de lo que ordenaron, solo había un pastel con la figura de Ricky Martin en el mostrador.

Por supuesto que esto fue un error de las personas que tomaron el pedido; sin embargo, en lugar de hacerla de emoción y pedir que les dieran el correcto, se llevaron el pastel a la fiesta para ver cuál era la reacción del cumpleañero. Entre carcajadas, la chica contó toda esta situación (que también nos dio un poco de risa, la verdad), pero para sorpresa de todos, su primo tomó esto de la mejor manera… o algo así.

JAJSJS pobre, le tuvieron que comprar otro #fyp

♬ sonido original – Jocelyne 🙂

Al final, se deshicieron de Ricky Martin

En un segundo video, Jocelyne relató lo que sucedió cuando el joven vio que en su pastel de cumpleaños no estaban Rick and Morty, sino el novio de muchas mamás mexicanas jiar jiar jiar. Resulta que solamente quitaron la imagen de Ricky Martin (que por cierto, venía clavado con un palo de plástico y la fiesta continuó sin drama. Aunque eso sí, el chavo dejó muy claro que esta es una de las decepciones más grandes de su vida.

“La neta no hubo mucha reacción de él, nada más se rió un rato y dijo ‘otra decepción en mi vida’, lo normal pues”, contó la prima del cumpleañero. A pesar de que considera que el pastel se veía muy seco y se hubiera visto más ‘chilo’ con el cantante puertorriqueño, al final lo mandaron a volar y esto solamente quedó como una historia bastante curiosa que como era de esperarse, se hizo viral. Moraleja: siempre chequen muy bien lo que piden, no vaya a ser…

Responder a @chosarahi

♬ sonido original – Jocelyne 🙂