¿Pickle Rick? Ya salió un nuevo live-action de ‘Rick and Morty’ con Christopher Lloyd y Jaeden Martell

Adult Swim se propuso volvernos locos previo al estreno del episodio final de la quinta temporada de Rick and Morty y lo logró. El pasado viernes estrenó un comercial live-action protagonizado nada menos que por Christopher Lloyd y Jaeden Martell, cosa que superó por mucho todo lo que el canal de animación está acostumbrado a hacer para promocionar esta famosísima serie.

Pero como no les pareció suficiente con dar pie a un sinfín de teorías sobre el último episodio que se estrenará este mismo domingo —pues muchos creen (creemos) que en éste tendrán una aparición estelar los actores de Back To The Future e It—, decidieron estrenar un nuevo spot y claro, las teorías no sólo tomaron fuerza sino que se andan multiplicando cañón.

14 segundos bastaron el pasado viernes para que todos los que amamos Rick and Morty explotáramos al ver al Doctor Brown interpretando al personaje a que él mismo inspíró tras su participación en Back To The Future, ¿no? Bueno, el nuevo comercial live-action que soltaron este domingo es todavía más corto pero podría ser más revelador.

Hola, Pickle Rick…

Bueno, bueno, al menos podría considerarse más emblématico para los fans de la serie. Y es que en este nuevo spot vemos una merecida mención uno de los episodios más recordados, aquel cuando el científico se convierte en un pepinillo.

Aquel momento es todo un símbolo para quienes siguen la serie desde su estreno en el 2013, por lo que si bien sorprendió mucho que lo mencionaran en este nuevo comercial con Christopher Lloyd y Jaeden Martell, tampoco fue extraño porque es inpensable hablar de Rick and Morty sin una mención, o por qué no, un merecido homenaje para Pickle Rick.

Pero bueno, tampoco creamos que este nuevo avance nos adelanta que si el episodio final de la quinta temporada nos tiene preparadas escenas live-action con los mencionados actores, quizá veamos al Doc Brown tranformándose en pepinillo.

El spot trata de que Morty cree precisamente que Rick volvió a convertirse en Pickle Rick y ya lo anda regañando por no haber aprendido nada luego de la última vez que eso sucedió. Pero no es el caso, Christopher Lloyd llega instantes después para decirle que debe estar bromeando al pensar eso, pues le dice con firmeza que jamás lo volvería a hacer tras darle una mordida al pepinillo.

Chécate a continuación el nuevo clip y dinos cuál es tu teoría sobre estos avances live-action con los que Adult Swim nos tiene hablando de Rick and Morty día, tarde y noche.