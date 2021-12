Con los michis no: Joven termina con su novia porque echó a su gato a la calle

Estamos seguros que por acá tenemos a muchas personas que aman a sus mascotas y harían lo que fuera por verlas bien. La verdad es que no los juzgamos, porque andamos en la misma situación, es increíble tener en tu vida el cariño de un animalito. Sin embargo, hay quienes de plano no les gusta tener a un fiel compañero en las buenas y en las malas. Justo como lo que pasó con un joven que, sin pensarlo, corrió a su novia de su casa porque aunque no lo crean, ella echó a su gato a la calle.

Por acá les hemos contado sobre michis bastante peculiares, como el que tiene el récord por ser el más viejito del mundo (AQUÍ pueden checarlo). Pero ahora queremos platicarles sobre Raven, un tierno minino que lleva tres años viviendo felizmente con su dueño, aunque todo cambió para este gatito hace unas semanas cuando su propietario decidió que después de dos años de relación, era hora de mudarse con su novia. A partir de ahí vino el caos y la destrucción.

Este joven vivió un enorme drama con su gato

A través de Reddit, el joven contó cómo estuvo toda la cosa. Resulta que desde que su novia llegó a la casa, notó que no le gustaba el gato, aunque no le tomó importante en ese instante. Aunque se dio cuenta de que las cosas no irían nada bien cuando regresó a su hogar y Raven no estaba ahí como todos los días: “Llegué a casa y él simplemente se había ido. No es un gato de calle y nunca sale”, declaró el dueño del michi, quien evidentemente pegó el grito en el cielo cuando no lo vio.

Afortunadamente para el minino, un amigo de su propietario lo encontró y regresó sano y salvo: “Estuvo fuera por horas y yo estaba muy preocupado hasta que mi amigo vino a mi casa y lo devolvió, diciendo que lo encontró a 2 cuadras de mi casa”. Por supuesto que después del enorme susto, comenzó a hilar todos los cabos que quedaron sueltos con la supuesta escapada de su mascota, pues nunca antes había intentado salir de casa, y fue ahí donde apareció el plot twist de la historia.

Al final, decidió correr a su novia por lo que hizo

Para que se den una idea de qué tan intenso se puso todo y casi como telenovela mexicana , la novia fue quien aceptó que echó al gato y lo puso en la calle. Por supuesto que el joven estaba más enojado que nada, pues no entendía cómo se le había ocurrido hacer eso y para no hacerles el cuento más largo, la corrió de la casa que compartían: “Estaba furioso, le dije que no tenía derecho a echarlo y le dije que, como pensaba que tenía el poder de echar a mi gato, la quería fuera de mi casa para fin de mes”.

De acuerdo con el dueño de Raven, su ahora exnovia lloró porque no tenía a dónde ir y tendría que vivir en la calle, pero a él no le importó porque su mascota pudo morir mientras no estuvo en casa. Como era de esperarse, esta historia rápidamente se hizo viral en Reddit, donde hubo toda clase de comentarios a favor y en contra de su actitud pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Estuvo bien lo que hizo o creen que fue muy dura con la chica? Lo que si nos queda claro es que siempre pondrá a su gato antes que a nadie.