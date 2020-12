Ojalá que funcione: ¿Por qué la gente recibirá el 2021 gritando ‘Jumanji’?

Es todo para el 2020. El fatídico año llega a su fin teniendo como principal protagonista al coronavirus y la pandemia que desató a lo largo de estos meses. Pero eso no quiere decir que la incertidumbre terminará y la vida regresarán a la normalidad… ¿O sí? Luce complicado, pero no está de más probar alguna cábala de la ciencia ficción.

Bueno, al menos esa es la idea que varios usuarios en redes sociales quieren echar a andar para recibir el 2021 de la mano de un clásico del cine de los 90: Jumanji. La película protagonizada por Robin Williams se ha vuelto tendencia en las vísperas de Año Nuevo con la esperanza de que los meses venideros mejoren. Acá te explicamos qué rollo con todo esto.

Vaya año el que estamos dejando atrás. Han sido aproximadamente nueve meses los que hemos estado en confinamiento por la pandemia y aunque ya se están probando vacunas en diversos países, aún nada nos asegura hasta cuándo podremos regresar a la vida cotidiana como la conocíamos (o si regresaremos).

Por eso, aunque suena descabellado, la solución podría estar en la historia de Jumanji. En las últimas horas hemos visto todo tipo de posteos en las redes sociales donde los usuarios se organizan para llegar a la media noche de este 31 de diciembre y gritar “jumanji” con todas sus fuerzas.

Aquellos que crecieron en los 90 y pudieron ver la película ya se habrán dado cuenta en qué consiste la propuesta. Lo que no se la saben, acá se las explicamos: en la cinta, los hermanos Judy (Kirsten Dunst) y Peter (Bradley Pierce) encuentran un misterioso tablero con el juego llamado Jumanji. Cuando deciden probarlo, liberan a Alan (Robin Williams) quien ha estado atrapado durante varios años en el juego.

El problema es que cada vez que se comienza una partida, con cada tirada de dados, el tablero libera todo tipo de catástrofes en el mundo real. La única manera de frenar los problemas es llegando al final del juego para terminar la partida y decir “jumanji”. Entonces, para terminar con las catástrofes de 2020, ya tenemos una idea de qué hacer.

Sí, sabemos que de ninguna manera este nuevo ‘desafío viral’ servirá en lo absoluto. Pero se siente bastante bien echar el vistazo retro noventero a una cinta como Jumanji que marcó la infancia de muchos. Además, al final de este convulsionado año, no nos viene nada mal aferrarnos un poco a la fantasía para pasarla bien.

Por eso los usuarios en redes sociales le están entrando a la tendencia con memes y todo tipo de referencias sobre la película. Echemos un vistazo a las reacciones en redes y disfrutemos en medida de lo posible esta noche. ¡Feliz y próspero Año Nuevo, queridas lectoras y lectores!

