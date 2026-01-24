Los mejores lugares de Garibaldi para celebrar los 100 años de José Alfredo

Lo que necesitas saber: La Plaza Garibaldi siempre está de fiesta y qué mejor pretexto para visitarla que los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez.

Entre los lugares más típicos y representativos de la CDMX tenemos la Plaza Garibaldi, famosa por estar dedicada a la música tradicional mexicana y considerada como “la casa del mariachi”. Si buscamos dónde celebrar, ahogar las penas, seguir la fiesta, conseguir serenata o simplemente pasarla bien, Garibaldi es el punto indicado. Aquí tenemos algunos de sus lugares más emblemáticos y legendarios.

Una de las plazas más emblemáticas de la CDMX./Imagen MUTEM Garibaldi. Museo del Tequila y el Mezcal Facebook

A propósito de rancheras y mariachis, se acaba de cumplir el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, y se celebró en Garibaldi con un gran homenaje. Este es un buen pretexto para visitar la plaza donde siempre hay música y ambiente de fiesta.

Se cumplieron 100 años del natalicio del “embajador de la música mexicana”./Imagen José Alfredo Jiménez Facebook

Aunque lo lógico sería que el nombre de esta plaza fuera el de un personaje mexicano, se llama así por Giuseppe “Peppino” Garibaldi, un revolucionario australiano de origen italiano que luchó durante la Revolución Mexicana en las filas de Francisco I. Madero, quien lo nombró general por su lealtad. Fue un personaje clave en la toma de Ciudad Juárez.

La plaza del mariachi lleva su nombre desde 1921./Imagen Salón Tenampa Facebook

En 1921, durante las fiestas del centenario de la Independencia, la entonces conocida como la plaza del tianguis de El Baratillo fue renombrada como Plaza Garibaldi en honor a este militar que acompañó a Madero en su entrada triunfal en la Ciudad de México. Con la apertura del Salón Tenampa en 1925, el lugar se convirtió en punto de reunión de músicos de todo el país.

Los mejores lugares de la Plaza Garibaldi

Aquí tenemos algunos de los lugares más icónicos de la plaza, también conocida como “la cuna del mariachi” y en la que recientemente se celebró y se sigue celebrando el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, ídolo de la música ranchera y compositor de temas como El Rey, Camino de Guanajuato, Si nos dejan y La media vuelta, entre muchas otras. Garibaldi es sinónimo de la fiesta y de la música típica desde hace ya más de 100 años.

Un lugar dedicado a la buena música./Imagen MUTEM Garibaldi. Museo del Tequila y el Mezcal Facebook

Es la cantina más emblemática de Garibaldi, conocida como el santuario del mariachi en la capital mexicana. Abrió hace ya 100 años, en 1925, y desde entonces atrajo a músicos de todo el país, principalmente de Guadalajara. Es un lugar ideal para disfrutar de la música ranchera, los boleros, el tequila y el ponche de granada. Por este lugar pasaron figuras emblemáticas como Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Chavela Vargas y Lola Beltrán, entre muchos otros.

Dirección: Plaza Garibaldi 12, Centro

Un lugar excelente para celebrar o ahogar las penas./Imagen Salón Tenampa Facebook

Este lugar abrió sus puertas en 1937 y es considerado como la catedral de los mejores intérpretes de la canción mexicana, tanto de mariachi como de otros géneros populares. En su escenario se presentan espectáculos de música en vivo, danza tradicional de todas las regiones del país y hasta de suertes de charrería. En este restaurante-cantina también se puede bailar desde salsa hasta son jarocho. Famoso por sus deliciosos platillos típicos, también se puede brindar con sus tequilas y mezcales o con uno de sus ricos pulques y curados.

Dirección: República de Honduras 9, Plaza Garibaldi, Centro

Un restaurante-cantina con buena música en vivo./Imagen Guadalajara de Noche México Facebook

Pulquería La Hermosa Hortensia

Y si de pulque hablamos, esta pulquería tradicional abrió sus puertas en 1936 y desde entonces sirve algunos de los mejores curados de la CDMX. Su pulque es importado desde Hidalgo y no le faltan las deliciosas botanas, como los tacos placeros, el chicharrón preparado o las tostadas. Famosa por su buen ambiente de pulquería tradicional, tiene un altar dedicado a la virgen y a San Judas, una hermosa terraza y una rockola con éxitos rancheros, de cumbias y otros clásicos.

Dirección: Callejón de la Amargura 4, Centro

Una pulquería con 90 años de tradición./Imagen Comer y Beber en México Instagram

Además del mariachi y las rancheras, en Plaza Garibaldi encontramos lugares dedicados a otros géneros musicales. Conocido como la catedral de la Salsa y la Rumba, el Tropicana es el lugar ideal para practicar tus pasos de salsa, cumbia y danzón, pues según dicen, en su pista “hasta las piedras bailan”. Fundado en 1983, tiene música en vivo y un ambiente vibrante y colorido. Por su escenario han pasado grandes del género tropical como Rigo Tovar, Chico Ché y Óscar de León.

Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas 43 Planta baja, Centro

Los géneros tropicales también suenan en Garibaldi./Imagen Salón Tropicana Facebook

El MUTEM abrió en 2010 como parte de la remodelación de la plaza. Ubicado en un edificio minimalista que armoniza con los edificios clásicos de sus alrededores, este museo promueve el valor de las bebidas típicas mexicanas a través de exposiciones, talleres, conciertos, charlas y degustaciones de excelentes tequilas y mezcales.

Si quieres saber más sobre el origen y los procesos de producción de estas bebidas típicas tienes que visitarlo. El costo de entrada es de 100 pesos e incluye degustación. En su terraza se puede disfrutar de ricos platillos típicos para acompañar su extensa barra de bebidas.

Dirección: Plaza Garibaldi S/N, Centro

Un museo dedicado a las bebidas típicas./Imagen MUTEM Garibaldi. Museo del Tequila y el Mezcal Facebook

Mercado de San Camilito

Otro de los lugares típicos de Garibaldi es este mercado que comenzó con puestos de madera de comida típica sobre la plaza en la década de los 50. Está al norte de la plaza y abre durante las 24 horas del día. Es perfecto para disfrutar de birria, pozole, tepache y otros antojitos mexicanos al estilo Jalisco. Aunque es ideal para el “after” y curar la cruda, también tiene un gran ambiente familiar durante el día.

Dirección: Calle de San Camilito S/N, esquina República de Ecuador, Centro

Antojitos típicos deliciosos en el Mercado de San Camilito./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Y no podemos dejar de mencionar el Paseo de los Ídolos de la Música Mexicana, ubicado en la plaza sobre la calle de Honduras, con estatuas de bronce de figuras de la talla de Pedro Infante, Javier Solís y Lola Beltrán.

El centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez

El pasado 19 de enero la Plaza Garibaldi celebró el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez con la interpretación de sus éxitos a cargo de varios artistas reconocidos como el Mariachi Los Gavilanes, María Elena Leal y Gabriel Solís, también contando con la presencia de su nieto Ángel Jiménez, que le dirigió unas palabras emotivas.

La fiesta del centenario continúa en Garibaldi./Imagen Por Esto Online Facebook

El célebre ídolo de la canción ranchera llegó a jugar como portero en la Primera División del fútbol en los clubes Oviedo y Marte, pero dejó el deporte para dedicarse a los escenarios, la composición y los estudios de grabación.

Si quieres pasar un buen rato entre cantinas o llevar serenata, no dudes en darte una vuelta por la Plaza Garibaldi, cuna del mariachi en la capital mexicana. Además, tenemos la oportunidad de brindar por los 100 años de José Alfredo, también conocido como “el embajador de la música ranchera” y “el patrono de las cantinas”.