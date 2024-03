Lo que necesitas saber: La capital mexicana está llena de lugares interesantes donde vamos a poder aprender de todo un poco y hasta ir de compras. Aprovecha tu tiempo libre sin salir de la CDMX.

La CDMX es un lugar al que no le hacen falta opciones para ir a pasar un rato de sano esparcimiento, además de aprender sobre la historia y la cultura de nuestro país. Desde museos, plazas, mercados, parques y bibliotecas, las opciones no se acaban. No te quedes en casa y da un paseo por los sitios que más llamen tu atención. Aquí tenemos algunos lugares para vacacionar sin salir de la ciudad.

No te quedes encerrado en casa./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Si quieres despejarte y aprovechar tu tiempo libre de la mejor forma, la Ciudad de México ofrece un gran abanico de posibilidades donde conocerás sobre el arte y nuestro pasado, así como también excelentes áreas verdes para respirar algo de aire puro y entrar en contacto con la naturaleza.

Conoce lugares históricos o vete de compras./Imagen Antiguedades Lagunilla Facebook

Cada quien tendrá sus lugares favoritos y otros tantos que todavía no conoce o que hace mucho no visita. Vale la pena darse una vuelta por la ciudad. Si tienes vacaciones, hay un puente o quieres aprovechar el fin de semana, date una vuelta por alguno de los tantos lugares típicos en los que pasarás un buen rato sin tener que salir de la capital mexicana.

Lugares para vacacionar sin salir de la ciudad

Audiorama de Chapultepec

El Bosque de Chapultepec con sus cuatro secciones es uno de los tesoros de los que gozamos los chilangos. Un buen lugar para ir a dar una caminata, relajarse y respirar. El Audiorama, en su Primera Sección, es uno de los lugares privilegiados para los que buscan un rato de paz con música agradable de fondo para leer un buen libro entre la naturaleza.

El Audiorama es el lugar perfecto para los amantes de la música y la lectura./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

El Audiorama está desde 1972 para los amantes de la lectura y la música. Tiene bancas muy cómodas y si no llevas libro ahí te pueden prestar uno. Está cerca del famoso ahuehuete “El Sargento” y de la Tribuna Monumental, un anfiteatro que le hace honor a los integrantes del Escuadrón 201.

Dirección: Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Av. Calzada del Rey, acceso Las Flores. Abierto de martes a domingo de 10 a 16 horas. Entrada libre.

Mirador del Monumento a la Revolución

Si quieres sentirte en las alturas y tener una espléndida vista de la ciudad, sube al mirador del Monumento a la Revolución. Los atardeceres desde ahí son una experiencia única y de vez en cuando se puede visitar para ver el amanecer desde la cúspide de esta enorme estructura de la colonia Tabacalera dedicada a los héroes revolucionarios.

Contempla paisajes increíbles de la CDMX./Imagen Monumento a la Revolución Facebook

Sube por su elevador panorámico y disfruta de la arquitectura art déco y las esculturas del monumento. También hay otros miradores con vistas muy interesantes en la CDMX como el de la Torre Latinoamericana o el del Ángel de la Independencia. Este cuenta con cafetería y en el sótano del lugar está el Museo Nacional de la Revolución.

Dirección: Plaza de la República S/N, Col. Tabacalera, cerca de la estación del metro Revolución de la línea 2 y de la del metrobús Plaza de la República de la línea 4. La entrada cuesta 150 pesos e incluye un recorrido por el lugar. Hay paquetes familiares para 5 personas o de amigos para 3 visitantes.

Bibliotecas de la CDMX

En la Ciudad de México hay más de 1500 bibliotecas públicas con lecturas interesantes para cada gusto y curiosidad. Si necesitas hacer una investigación para tu tesis, una tarea, estudiar para el examen o si quieres conocer más sobre tus autores y géneros literarios favoritos, date un recorrido por las tranquilas bibliotecas de la capital.

Adéntrate en el mundo de los libros./Imagen Biblioteca de México, La Ciudadela Facebook

Entre las principales tenemos la Biblioteca de México junto al parque de La Ciudadela, la Vasconcelos en Buenavista, la Central en C.U., y no faltará alguna cerca de tu casa. No hay que abandonar el buen hábito de la lectura. Algunas cierran durante periodos vacacionales, pero están abiertas la mayor parte del año. También visita tus librerías favoritas.

Mercado de Artesanías de La Ciudadela

Vete de compras a uno de los mercados más típicos de la CDMX. El Mercado de La Ciudadela abrió en 1968 y desde entonces se dedica a ofrecer a sus clientes lo mejor de la artesanía mexicana en cada una de sus variedades y sus diferentes regiones. Uno de los lugares para vacacionar sin salir de la ciudad donde puedes adquirir piezas hermosas.

Lo mejor de las artesanías de todo el país está en este mercado./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Desde figuras y esculturas de las diferentes culturas del país, vajillas, cerámica y cristalería, no faltan los manteles, los vestidos típicos, mantas regionales o hamacas y hasta puedes conseguir instrumentos musicales. Todo un viaje al mundo del colorido folclor mexicano.

Dirección: Balderas S/N, Col. Centro. A unas cuadras de la estación del Metro Juárez de la Línea 3.

Mercado de Sonora

Otro mercado de la ciudad que es digno de darle una visita es el gran Mercado de Sonora. Inaugurado en 1957 como una ampliación del mercado de la Merced, es un lugar dedicado a las tradiciones mexicanas y al mundo de la magia. En sus puestos vas a encontrar desde las mejores hierbas medicinales contra todo tipo de males, hasta amuletos personalizados para el amor, la salud y la buena fortuna.

Un lugar dedicado a la magia y a las tradiciones mexicanas./Imagen Comerciantes Mercado de Sonora Facebook

También tiene todo tipo de artesanías, juguetes tradicionales, una sección dedicada a los disfraces para fiestas y es muy famoso por su mercado de animales vivos, donde se pueden comprar desde perros y gatos, hasta cabras, lagartos, monos y serpientes. Si no lo has visitado alguna vez, lo tienes que conocer.

Dirección: Fray Servando Teresa de Mier 419, Col. Merced Balbuena. Cerca de las estaciones del metro La Merced de la línea 1 y Fray Servando de la línea 4. Abre todos los días de 7 a 18 horas.

Parque Nacional Desierto de los Leones

Apártate un poco de la ciudad sin tener que salir de ella y adéntrate en el aire puro y el aroma suave de sus bosques. El Desierto de los Leones es un lugar tradicional de la capital que está lleno de historia. Además es un refugio para varias especies de aves migratorias y el hogar de varios mamíferos como conejos, mapaches, tlacuaches y venados de cola blanca.

Uno de los lugares ideales para relajarse dentro de la CDMX./Imagen Desierto de los Leones Facebook

Puedes hacer el recorrido por sus ocho ermitas que están repartidas por el bosque y que eran donde los antiguos monjes Carmelitas Descalzos hacían oración. Date una vuelta por su Ex Convento, un lugar construido en medio del bosque a principios del siglo XVII también dedicado a la meditación religiosa y que hoy está lleno de leyendas.

Dirección: Parque Nacional Desierto de los Leones S/N, Col. La Venta, Cuajimalpa de Morelos. Está abierto de martes a domingo de 8 a 17 horas y el Ex Convento de martes a domingo de 10 a 17 horas y la entrada cuesta 35 pesos.

Mercado de antigüedades de La Lagunilla

Si buscas decorar tu casa con muebles antiguos y decoraciones vintage, visita el famoso tianguis dominical de antigüedades de La Lagunilla. Ahí encontrarás todo tipo de muebles en todos los estilos, además de otras curiosidades como obras de arte, libros viejos, discos, revistas, vajillas, lámparas y hasta electrodomésticos.

Siempre habrá un buen pretexto para visitar este tianguis./Imagen Antigüedades Lagunilla Facebook

Sus cientos de puestos ambulantes y locales se especializan en todo tipo de curiosidades, desde las chácharas más sencillas hasta recamaras, salas o comedores completos que pueden hacer lucir tu casa como un palacio. Otro de los lugares para vacacionar sin salir de la ciudad, en el que seguramente vas a encontrar algo que siempre has estado buscando.

Dirección: Se extiende por varias calles y avenidas a partir del cruce de Av. Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. Abre los domingos.

Te puede interesar