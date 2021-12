¡Sabor! Maestro le compone un cumbión a sus alumnos para avisarles que reprobaron

No cabe duda de que en el internet de las cosas nos encontramos cada persona creativa que de verdad, nos sorprende y para bien. Sobre todo, nos hemos dado cuenta de que aquellos que se encargan de formar a nuestras nuevas generaciones tienen una enorme chispa (si no nos creen, chequen POR ACÁ un profe que da clases en Pornhub). Tal es el caso de un maestro que se armó un enorme cumbión simple y sencillamente para avisarle a sus alumnos que reprobaron un examen.

Recientemente en el internet de las cosas se hizo famoso un profesor queque se hace llamar @profejuanji en TikTok y se califica a su mismo como un “profesor millennial”. Resulta que hace unos días compartió un video que rápidamente se hizo viral en esta plataforma porque le sacó la carcajada a miles de usuarios –incluidos nosotros–, porque le “compuso” un rolón espectacular a la chaviza que nomás no dio una en su examen y que seguramente les traerá recuerdos de Vietnam.

El maestro se rifó con una cumbia muy peculiar

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, el maestro armó su propia versión de un verdadero cumbión en toda la extensión de la palabra: “Tus jefes no me quieren” de Grupo Ensamble. Y decimos que escribió su versión porque solamente respetó la música, ya que cambió la letra por completo y todo para informarle a sus alumnos que reprobaron y tendrán qué verse en el extraordinario para pasar la materia. Eso sí, todo con un montón de ritmo y sabor.

Imagínense que la letra que compuso el profe está tan buena que incluye frases increíbles como “te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites y ponte a estudiar. Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste. Ya ves, ¿para qué no entregas tus tareas? Pero bien que te veía conectado en el ‘Fortnite’”. Si todavía no escuchan este hitazo del invierno, a continuación lo pueden checar.

Como era de esperarse, la cumbia que grabó este maestro se hizo viral en el internet de las cosas y generó un montón de comentarios. La gran mayoría señalaron que el profe se rifó como los grandes con esta versión y dejaron muy claro que era una manera muy creativa de afrontar la situación. “Haiga sido como haiga sido”, la verdad es que tienen razón, se lució dándole a sus alumnos un temón para no agüitarse y echarle más ganas para pasar todas sus materias, ¿no creen?