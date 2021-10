Un visionario: Maestro da clases virtuales de matemáticas y cálculo en Pornhub

Sabemos que estos últimos meses no han sido los mejores para todos los que están involucrados en las escuelas. La pandemia cambió la forma en que se daban las clases y tanto alumnos como profesores, tuvieron que adaptarse más a fuerza que por gusto al formato virtual (ACÁ les contamos una historia no tan divertida). Sin embargo, hubo quienes fueron más allá y exploraron otras plataformas para llegar a más personas, tal es el caso de un maestro bastante creativo que se le ocurrió enseñar matemáticas en Pornhub.

Sí, esto es 100% real, no fake, no lo sacamos de la manga. Resulta que hace unos días se hizo viral el caso de Changhsu, un profesor de 34 años originario de Taiwán. Para que se den una idea del nivel de estudios y la carrera de este verdadero visionario, tiene una maestría en matemáticas y ha enseñado en escuelas de su país durante más de 15 años, tanto en línea como en escuelas presenciales. Pero con la llegada del coronavirus, tuvo qué pensar la manera de expandir su mercado.

Esperen un momento… ¿clases de matemáticas en Pornhub?

De acuerdo con medios locales, el maestro lleva años dando clases en internet. Además de su canal en YouTube, desarrolló un curso en línea en el que enseña cálculo a estudiantes que necesitan regularización o repasar algunos temas, y en ambos formatos tiene reseñas bastante positivas. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, en 2020 se dio cuenta de que era momento de pensar en llegar a otros lugares y pensó que Pornhub sería el sitio ideal, ya que no había alguien más haciendo algo así.

“Dado que muy pocas personas enseñan matemáticas en plataformas de videos para adultos, y ya que hay tantas personas que ven videos en ellas, pensé que si subía en ellas mis videos mucha gente los vería”, declaró Changhsu. Pero a pesar de que no tenía contenido subido de tono o algo así, sorpresivamente no la ha ido nada mal en la página nopor, pues además de estar verificado dentro de la plataforma, con sus videos ha logrado alcanzar la cifra de 1,6 millones de vistas y se ha embolsado 250 mil dólares en un año.

Este maestro quiere llegar a más sitios para adultos

Eso sí, el maestro esta consciente de que nadie se topa con sus videos en Pornhub y quita el contenido que ya hay en el sitio con la intención de aprender matemáticas. De hecho, es bastante realista porque considera que al menos el 60% o más de sus espectadores llegan a su canal –que por cierto, se llamaba changhsumath666– por curiosidad o para reírse un ratito en lugar de aprender cálculo. Sin embargo, parece que no se quiere quedar en esta página para adultos.

Changhsu comentó que tenía la idea de abrir canales en otros sitios nopor como XVideos y XNXX para expandir su reinado, pero dice que esas plataformas saben qué tipo de videos son para adultos y cuáles no, y los prohíben. Pero eso no impidió que abriera una cuenta en OnlyFans, donde no sube su pack o imágenes subidas de tono, ahí también ofrece sus cursos y clases virtuales, buscando que hasta en esos lugares las personas tengan una opción para aprender matemáticas.

Sorpresivamente y aunque ustedes no lo crean, el maestro es un éxito en Pornhub, pues la chaviza de todo el mundo le ha agradecido en los comentarios de sus videos por enseñarles cálculo y demás temas que se nos complicaban en la etapa estudiantil. “Es posible que la gente no esté interesada en mis videos, pero todos sabrán que hay un maestro que enseña cálculo en una plataforma de videos para adultos”, explicó Changhsu, y la verdad es que no encontramos fallas en su lógica.