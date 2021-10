Él es Carlos, maestro del IPN que enseña matemáticas en YouTube

¿Quién conoce a alguien con problemas en mate? Pues preséntenle a Carlos Eulalio Retana Argueta, maestro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que se dedica a enseñar matemáticas a través de YouTube, principalmente a quienes no le agarran la onda a la Geometría Analítica.

El maestro del IPN que enseña matemáticas en YouTube

De acuerdo con la institución educativa, Carlos Eulalio Retana Argueta es un maestro de matemáticas del IPN que no se conformó con solo dar clases en los salones o en línea a sus alumnos y abrió un canal de YouTube para compartir todos sus conocimientos a más personas. Incluso, de sus 79 mil suscriptores, tiene no solo de México, también de Colombia, Estados Unidos, Hungría, y de otros países del mundo.

Así es, este profesor, además de dar clases en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, con el apoyo de sus sobrinos comenzó a impartir clases en videos de YouTube. Sí, Lina Luz Chagoya Maldonado y Rodrigo Isaac Chagoya Hernández, le ayudan a editar los videos y, de hecho, este último estudia en la misma escuela donde su tío enseña.

Hasta ahora, el canal del maestro Carlos ha transmitido 22 programas, donde toca temas básicos de matemáticas como el plano cartesiano, gráfica y ángulo de inclinación hasta elipse.

¿Quién es Carlos Eulalio Retana Argueta?

Carlos Eulalio Retana Argueta, de 68 años de edad, es Ingeniero Mecánico de profesión y enseña matemáticas en el turno vespertino del CECyT 1. Al respecto de su canal, comenta que el uso de nuevas herramientas tecnológicas no es nuevo en esta escuela, ya que antes él y otros profesores impartieron el Curso de Software Matemático, después de un diplomado que tomaron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Cuando inició la pandemia por COVID-19 todo el material con el que contaba y que tenía programado para impartir el curso se quedó en la escuela, entonces otro de mis sobrinos Daniel Hernández Retana me pidió una asesoría virtual, pero en ese momento yo desconocía cómo funcionaban las herramientas en línea y me fue enseñando cómo hacerlo con una presentación de Power Point a través de Zoom, y poco a poco me fui adentrando en la utilización de estas nuevas herramientas para poder impartir mis clases“, cuenta el profe del politécnico.

Eso sí, reconoció que al principio le costó un poquito de trabajo tratar con estas herramientas, pero un semestre después les agarró bien la onda, consiguió un pizarrón, una cámara y aprovechó Facebook y Zoom para comenzar a grabar sus videos de matemáticas y subirlos a su canal de YouTube: “Profesor Carlos Retana Argueta”.

Finalmente, el maestro del IPN, tras 41 años de enseñar matemáticas, considera que siempre es un reto impartir esta materia a las nuevas generaciones, pues éstas cada vez tienen más herramientas tecnológicas que les dan las respuestas inmediatas, pero que disminuyen su razonamiento y su agilidad mental, por lo que recomienda practicar las operaciones manualmente y visitar su canal, si tienen alguna duda.