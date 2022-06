Sabemos que muchas mamás harían cualquier cosa por sus hijos… pero parece que algunas llevan el concepto a otro nivel. Y si no lo creen, entonces deben conocer esta historia que se hizo viral desde Argentina, con una madre que no se la pensó dos veces cuando decidió ir a darle una cachetada en plena clase a un alumno.

La cosa es que este joven, un estudiante de la secundaria CPEM 33 ubicada en la región de Neuquén, presuntamente había golpeado al hijo de esa señora. Y oh, sorpresa… la mujer en su arrebato se equivocó de chico, así que agredió a uno que ni la debía ni la temía.

Foto: Captura de pantalla.

Madre le da una cachetada a un joven en plena clase

Todo sucedió hace unos días en el instituto CPEM 33 y se dio a conocer a través de un video en redes sociales. Las imágenes muestran como una mujer entra a un salón de clases y le dice a un chico “¿Vos estás amenazando a mi hijo?”. Acto seguido, le pegó una cachetada que retumbó en el aula.

De inmediato, uno de los prefectos se acerca y tranquiliza a la furiosa madre. “A mi hijo no lo toca nadie”, dice la agresora mientras se escucha cómo otros alumnos reaccionaron al incidente. De acuerdo con medios locales, la mujer incluso habría amenazado al menor de bajarlo del transporte público para pegarle cuando se encaminara a la escuela.

Sin embargo, la mujer no se esperaba lo que vendría….

La mujer se equivocó de estudiante

Tras el incidente, las autoridades escolares se comunicaron con el padre del chico que recibió la cachetada e investigaron todo el rollo. Pues resulta que la mujer se equivocó de niño y cacheteó a uno que no tenía nada que ver con el problema de su hijo.

Según informa LM Neuquén, el hijo de esta impulsiva madre estudia el segundo grado y en los días previos, se había peleado con otro compañero en la clase de educación física… por un sandwich. Dicen que el chico hasta se llevó un ojo morado por esa riña.

Foto: Captura de pantalla.

Entonces, la mamá llegó con todo el enojo a la escuela y en lugar de ir a los salones de segundo grado (donde va su hijo y el agresor de este), se metió a los de tercero y le aplicó un ‘Will Smith’ a otro joven que como dijimos, no la debía ni la temía.

Y bueno, en todo caso lo ideal hubiera sido que ella fuera a hablar a la dirección de la escuela y no cobrárselas por cuenta propia. Pero eso no es lo más tenso de todo ya que el papá del chico que recibió la cachetada, levantó una denuncia contra la mujer.

“El pueblo es chico y nos conocemos todos. Y esta familia no es la primera vez que tiene problemas de violencia… ya le pegaron a un colectivero [chofer] y también a otros chicos que no se animaron a denunciar”, platicó el padre del niño agredido a medios locales. Así que, bueno, aquí una prueba más de que ser impulsivo no es lo mejor en muchos casos. Tsss.