Hace un año nació una iniciativa que no buscaba reflectores, pero sí generar cambios reales. Este proyecto es Mazda Kokoro, y hoy, ya puede voltear atrás y decir: lo que empezó como una idea con una intención muy buena, hoy ya es un proyecto con resultados claros.

El pasado miércoles 25 de febrero, en el corporativo de Mazda, se presentaron los primeros resultados de este proyecto Mazda Kokoro, demostrando que lo que hacemos en el día a día también puede convertirse en una forma poderosa de apoyar a los niños y niñas en México.

que es mazda kokoro
¿Qué es Mazda Kokoro? | Foto: Cortesía.

Mazda Kokoro: en qué consiste la iniciativa para apoyar a los niños y por qué importa

Seamos honestos: no siempre sabemos cómo ayudar o sumarnos a las buenas causas sin complicarnos la vida. Y justo ahí es donde entra Mazda Kokoro, una iniciativa que convierte cosas tan normales como comprar un auto o llevarlo a servicio, en apoyo real para los niños y niñas en México.

La idea detrás de Mazda Kokoro consiste en aprovechar lo que ya hacemos en nuestro día a día para generar un impacto positivo. Nada de trámites extra, donaciones escondidas o letras chiquitas. Aquí todo es claro, directo y fácil de entender.

Además, esta iniciativa pone el foco en algo clave: que niñas y niños tengan acceso a derechos esenciales como educación, salud y bienestar, siempre desde un enfoque digno, respetuoso.

mazda kokoro iniciativa para apoyar a ninos mexicanos
Mazda Kokoro iniciativa para apoyar a niños mexicanos | Foto: Cortesía.

Un año de resultados: así funciona Mazda Kokoro

Durante su primer año, Mazda Kokoro logró reunir un donativo total de 41,804,700 pesos, lo que quiere decir que más de 32,000 niñas y niños fueron beneficiados directamente y alrededor de 160,000 personas impactadas de manera indirecta.

El asunto con Mazda Kokoro es sencillo: por cada auto nuevo vendido y por cada servicio de mantenimiento que hagan los clientes, se genera una donación. A esto se le suma que Mazda de México iguala lo recaudado por sus distribuidores.

Y ojo con este dato importante: Mazda Kokoro no incrementa el precio de los autos ni de los servicios; las donaciones vienen de Mazda de México y sus distribuidores, no del cliente. Así, apoyar no implica pagar más, sino ser parte de un modelo con acciones padrísimas integradas al proceso.

proyecto para ayudar a ninos
Proyecto Mazda Kokoro | Foto: Cortesía.

Gracias a este esquema, Mazda Kokoro le entra a apoyar proyectos enfocados en el desarrollo, la educación, la salud y el bienestar de niñas y niños, y claro, sin los famosos discursos de estigmatización.

Además, esta iniciativa cuenta con evaluación especializada para medir su impacto social, lo que asegura que las cosas se hacen de forma transparente y con mejora continua.

Lo mejor es que no tienes que hacer nada extra para ser parte. Si sigues con tu rutina, usas tu coche y le das mantenimiento… ya estás siendo parte del cambio.

Hoy, después de su primer año, Mazda Kokoro demuestra que apoyar a la infancia también puede ser parte de nuestra vida diaria, convirtiendo pequeñas acciones en huellas que sí dejan marca positiva.

