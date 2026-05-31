Lo que necesitas saber: Además de la victoria, también aseguraron su lugar en el Mundial de Clubes 2029.

Toluca derrotó a Tigres en la final de la Concachampions. Igual que el PSG y el Arsenal en Budapest, tuvieron que definir al campeón en tanda de penales, aunque acá, llegaron hasta la muerte súbita, porque nadie quería fallar.

Al final, Luis Manuel García fue el héroe de la noche; le atajó dos penales a Tigres y le dio a los ‘Diablos’ un titulo más, además de su boleto directo al Mundial de Clubes del 2029.

Aunque, Toluca no pudo quedarse con la Liga MX, Antonio ‘Turco’ Mohamed no se fue con las manos vacías.

Toluca (6) Pável Pérez: Gol

Santiago Simón: Gol

Federico Pereira: Gol

Jorge Roberto Diaz: Gol

Agustin Romero: Falló

Sebastián Córdova: Gol

Fernando Arce: Gol Tigres (5) André-Pierre Gignac: Gol

Juan Brunetta: Gol

Fernando Gorriarán: Falló

Ángel Correa: Gol

Diego Lainez: Gol

Romulo Zwarg: Gol

Juan José Purata: Falló

Fotografía @TheChampions vía X

En tiempos extra, Jorge Roberto Diaz Price marcó el 1-0 en favor del Toluca, pero no sirvió de mucho porque Joaquim Henrique Pereira Silva clavó el empate para Tigres.

Marcelo Flores salió lesionado de la final

El que se llevó la peor parte fue Marcelo Flores, quien alió lesionado de la rodilla; mientras disputaba el balón, se le quedó atorada la pierna en el pasto y se dobló la rodilla.

No sabemos qué tan grave es la lesión, pero por su reacción podemos adelantar que no se trata de nada bueno ¿Peor aún? Marcelo fue incluido en la lista final de Canadá para el Mundial 2026. Esperemos que no sea nada de gravedad y pueda cumplir sus sueño mundialista.

¿Qué se lleva el ganador de la Concachampions?

Además de la gloria y el honor de ganar en la final, Toluca también aseguró su boleto al Mundial de Clubes del 2029. Hasta ahora, Cruz Azul, campeón del 2025, y los ‘Diablos’ son los únicos equipos mexicanos clasificados. El resto de los clasificados son el PSG, Al Ahli y los Pyramids.