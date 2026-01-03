Lo que necesitas saber: Cuatro equipos ya aseguraron su lugar en el próximo Mundial de Clubes 2029 al ganar un torneo continental

Termina el primer Mundial de Clubes, pero como aquí nos encanta dar vuelta a la página enseguida, ya estamos pensando en el próximo. Sí, hablamos del Mundial de Clubes 2029, el cual ya tiene confirmados a sus primeros equipos clasificados.

Trofeo del Mundial de Clubes / Foto: FIFA Club World Cup (FB)

¿Qué equipos clasifican al Mundial de Clubes?

Aunque se dice que el Mundial de Clubes 2029 podría aumentar a 48 equipos, por ahora sabemos que volverá a jugarse con 32. Eso significa que se mantendría el mismo criterio usado este año para clasificar.

Cada confederación cuenta con cierta cantidad de lugares, que se distribuyen entre los campeones internacionales y los mejores clasificados en el ranking de la FIFA.

África – 4 equipos: Los ganadores de la Liga de Campeones de la CAF 2025, 2026, 2027 y 2028.

Los ganadores de la Liga de Campeones de la CAF 2025, 2026, 2027 y 2028. Asia – 4 equipos : Los ganadores de la Liga de Campeones de la AFC 2025, 2026, 2027 y 2028.

: Los ganadores de la Liga de Campeones de la AFC 2025, 2026, 2027 y 2028. Europa – 12 equipos : Los 4 ganadores de la Champions League 2025, 2026, 2027 y 2028, y 8 por ranking.

: Los 4 ganadores de la Champions League 2025, 2026, 2027 y 2028, y 8 por ranking. Concacaf – 4 equipos : Los ganadores de la Concachampions 2025, 2026, 2027 y 2028.

: Los ganadores de la Concachampions 2025, 2026, 2027 y 2028. Oceanía – 1 equipo: El mejor en el ranking entre los cuatro campeones de la OFC.

El mejor en el ranking entre los cuatro campeones de la OFC. Sudamérica – 6 equipos : Los ganadores de la Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028, y dos por ranking.

: Los ganadores de la Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028, y dos por ranking. 1 anfitrión

Trofeo Mundial de Clubes / Foto: FIFA

Los equipos que ya están clasificados al Mundial de Clubes 2029

Y como este 2025 ya se jugaron algunos torneos continentales, ya tenemos a los primeros clasificados para el próximo Mundial de Clubes que se jugará en 2029, empezando por la Máquina Celeste de Cruz Azul.

Cruz Azul (Campeón de la Concachampions 2025)

(Campeón de la Concachampions 2025) Paris Saint-Germain (Campeón de la Champions League 2025)

(Campeón de la Champions League 2025) Al Ahli (Campeones de la Champions de Asia 2025)

(Campeones de la Champions de Asia 2025) Pyramids FC (Ganadores de la Liga de Campeones de África 2025)

Foto: MexSport

¿Dónde se jugará el Mundial de Clubes 2029?

Todavía no hay sede confirmada, pero ya hay varios países interesados en ser el próximo anfitrión.

Brasil se postuló oficialmente durante la primera edición: “Vamos a trabajar para que suceda. Será un gran objetivo”, declaró Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Futbol.

Otros candidatos son Australia, Qatar (que propone realizar el Mundial de Clubes 2029 en invierno). Estados Unidos (sí, otra vez, porque la FIFA quiere amarrar más patrocinadores estadounidenses para el torneo), aunque con todo el relajo que se traen con Venezuela, no es lo ideal darle otro torneo.

Marruecos parece llevar la delantera en su candidatura, al menos eso es lo que dicen los medios de aquel país. En gran parte se debe al buen funcionamiento de la Selección dentro de la cancha y su directiva. Además podría funcionar como un ensayo previó al Mundial 2030

¿Dónde les gustaría que se jugará?