Desde cómo algunas personas fueron corriendo a desempolvar sus cartillas o los que de plano mejor le preguntaron a sus papás si ya habían sido vacunados, así los memes sobre el sarampión en México.
Los mexicanos tratamos de verle el lado divertido a todo, incluso si se trata de un brote de sarampión… y las jornadas de vacunación nos han dejado algunos memes que reflejan cómo estamos viviendo esta emergencia.
Sarampión en México y los memes sobre la cartilla de vacunación
México se ha caracterizado por tratar de sonreír en los momentos más difíciles… y en algunas ocasiones ya de plano mejor reírse de la situación con algunos memes, y esta vez tanto el brote de sarampión como las jornadas de vacunación no fueron la excepción.
Y sí, los memes que no podían faltar eran sobre cómo tocó llamar a mamá o papá para preguntar si nos llevaron a vacunar en su momento…
Pero bueno, ya más alivianados de todo el tema, nomás nos queda recordarte que hay centros de vacunación en todo el país, por aquello de que te identifiques con alguno de los memes que ya te mostramos.