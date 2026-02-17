Lo que necesitas saber:

Desde cómo algunas personas fueron corriendo a desempolvar sus cartillas o los que de plano mejor le preguntaron a sus papás si ya habían sido vacunados, así los memes sobre el sarampión en México.

Los mexicanos tratamos de verle el lado divertido a todo, incluso si se trata de un brote de sarampión… y las jornadas de vacunación nos han dejado algunos memes que reflejan cómo estamos viviendo esta emergencia.

Desde cómo algunas personas fueron corriendo a desempolvar sus cartillas o los que de plano mejor le preguntaron a sus papás si ya habían sido vacunados.

memes-cartilla-vacunacion-sarampion-mexico-1
Memes sobre vacunación contra el sarampión // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Sarampión en México y los memes sobre la cartilla de vacunación

México se ha caracterizado por tratar de sonreír en los momentos más difíciles… y en algunas ocasiones ya de plano mejor reírse de la situación con algunos memes, y esta vez tanto el brote de sarampión como las jornadas de vacunación no fueron la excepción. 

memes-cartilla-vacunacion-sarampion-mexico-2
Meme sobre cartilla de vacunación // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)
memes-cartilla-vacunacion-sarampion-mexico-4
Memes sobre vacunación contra el sarampión // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Y sí, los memes que no podían faltar eran sobre cómo tocó llamar a mamá o papá para preguntar si nos llevaron a vacunar en su momento…

memes-cartilla-vacunacion-sarampion-mexico-5
Memes sobre vacunación contra el sarampión // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)
memes-cartilla-vacunacion-sarampion-mexico-7
Memes sobre vacunación contra el sarampión // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Pero bueno, ya más alivianados de todo el tema, nomás nos queda recordarte que hay centros de vacunación en todo el país, por aquello de que te identifiques con alguno de los memes que ya te mostramos.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Isla Pasión: La mejor playa de todo el mundo ¡está en México!

Isla Pasión: La mejor playa de todo el mundo ¡está en México!
que visitar en tampa bay florida

Tampa y St. Petersburg: descubre las joyas escondidas de Florida
Todos los eclipses del 2026 y desde dónde ver cada uno

Eclipse solar del 17 de febrero y dónde ver todos los eclipses del 2026
El Caballo de Fuego en el Año Nuevo Lunar 2026

¡Xin nian! Qué significa el Caballo en el Año Nuevo Lunar 2026

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook