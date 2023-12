Lo que necesitas saber: En redes sociales se han viralizado memes de hombres que no se saben (o sí) la de resolver. Y acá les explicamos a qué se refieren con este término.

Para que luego digas ‘Mira, de puro resolver’… En los últimos días se ha viralizado un meme que ya tiene a internet dividido en dos bandos: sí, hablamos del meme de ‘Resolver’, uno que ya tiene a muchos hombres hartos. Pero, ¿qué significa y por qué se ha vuelto tendencia en redes sociales?

Si no se han conectado a internet en al menos las últimas dos semanas, les contamos un poco de contexto: muchas personas –en su mayoría mujeres– comenzaron a hacer memazos donde piden a los hombres aprender a ‘Resolver‘.

Internet se ha llenado de memes sobre resolver. Foto: @conoloracigarro (X)

En internet se ha creado un meme sobre los hombres y si se saben la de ‘Resolver’

“¿A resolver qué?”, seguramente se preguntaron muchos. Bueno, pues no es más que el término que ahora se usa para pedir en los hombres la cualidad de poder hacer cosas mínimas de un ser humano funcional y sin que alguien se lo esté pidiendo.

Si bien nadie sabe a ciencia cierta de dónde salió esta tendencia como tal, muchos le están “colgando el milagrito” (o sea le adjudican esto) a una chica de Twitter llamada @_____xemi, quien hace unas semanas mencionó las cualidades que debe tener el hombre ideal.

Muchos consideran que todo nació a raíz de este tuit. Foto: X

¿Pero qué significa o a qué se refieren sobre tener un hombre que resuelva?

“Enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, trabajador y sobretodo que RESUELVA”, dice el tuit en cuestión que cayó en gracia de muchos tuiteros, quien en las respuestas mencionaron que las mujeres ‘de alto valor’ no deberían pedir a hombres que resuelvan.

Para entender aún más el contexto de los memes de ‘Resolver’, las mujeres de alto valor son aquellas que gustan de que su pareja compre todo y no aceptan salidas del 50/50 (o sea, pagar alguna cosa cuando salen con sus parejas).

Foto: X

El meme de ‘Resolver’ ha dividido a dos bandos en redes sociales

Básicamente son quienes dependen económicamente de sus novios y al saber su valor como mujeres, no se conforman con quienes no puedan mantenerles el estilo de vida y todo lo que conlleva (que si hacerse las uñas, ponerse pestañas, extensiones, usar ropa de diseñador, etc.)

Explicado el punto, muchos hombres se han quejado del meme de ‘Resolver’, porque en algunas infografías se habla de que eso implica depositar dinero a su pareja. Y si bien esa es la interpretación que le han dado algunas personas, la realidad es que la mayoría de la mujeres sólo piden a alguien que tenga iniciativa propia dentro de una relación.

Algunas infografías explican lo que debe tener un hombre que resuelve. Foto: Casi Creativos vía X

Aunque el término se usa para describir a hombres que hacen lo que cualquier persona funcional

Cosas como ayudar en las tareas del hogar, tener la capacidad y disposición de arreglar una situación de manera inmediata y de la mejor manera, así como tener actos de servicio con sus parejas, son algunas de las cualidades que las mujeres buscan en hombres que se sepan la de ‘Resolver’.

Claro que hay hombres que justo se quejan de eso y aseguran las mujeres quieren un papá. Todos estos puntos de vista diferentes han dado paso a un debate –y a muchos memes– sobre si es correcto pedir o ser un hombre que se sepa la de ‘Resolver’.

Acá los mejores memes de los hombres y los que se saben la de ‘Resolver’

Sea cual sea la interpretación que cada uno le da, lo cierto es que los memes que han salido de este tren de los hombres que resuelven han sido una joya. Y es que sí, aunque muchos se han tomado el tema a pecho y como una guerra de géneros, otros simplemente lo toman con humor y como un término que nació en internet.

Dicho esto, acá les dejamos los mejores memes de los hombres que sí se saben la de ‘Resolver’:

¿saben quién 100% se sabía la de resolver? pic.twitter.com/WHe33OGQkn — César Galicia (@cesargalicia_) December 15, 2023

El vato que entendió que resolver comienza por resolver sus pedos internos. pic.twitter.com/wbhaZRZL6U — Baruc (@_baruc_) December 15, 2023

Como pueden checar, el tren del meme de los hombres que resuelven está a todo lo que da, aunque considerando que algunos partidos políticos vieeejos ya los están usando, no dudamos en que muy pronto pierdan su gracia y queden en el olvido de internet. ¿O ustedes qué opinan?

