¿Voluntaria? Despiden a una mesera en NY por negarse a recibir la vacuna contra Covid-19

La pandemia nos ha permitido conocer a personas que ven como una ofensa hacia su persona toda medida sanitaria que se implementa para evitar la propagación del coronavirus. Está complicado decidir quiénes son peores, si los que se niegan a usar cubrebocas o los antivacunas, pero el caso de una mesera de Nueva York es muy diferente y ahorita verás por qué.

La historia de Bonnie Jacobson

Resulta que esta mesera fue despedida del restaurante donde trabajaba el pasado lunes 15 de febrero luego de negarse a recibir la vacuna contra Covid-19. La mujer, identificada como Bonnie Jacobson de 34 años de edad, declaró al New York Post que le dieron las gracias solamente por negarse a ser vacunada ese mismo día.

Esta mesera trabajaba en el Red Hook Tavern, un restaurante ubicado en Brooklyn, desde agosto del año pasado. Y no, ella asegura que no es una persona que esté en contra de las vacunas (mucho menos piensa que tienen fetos humanos jajajaja), las apoya y celebra… únicamente quiere estar segura de que vacunarse contra el coronavirus no afectará sus posibilidades de quedar embarazada a corto plazo.

Recordemos que, dependiendo del mecanismo que empleé cierta vacuna, pueden o no existir ciertos riesgos para el embarazo. Y Bonnie Jacobson únicamente pidió a su lugar de trabajo que la esperaran un poco, mientras se dan a conocer más investigaciones sobre la incidencia que la vacuna contra el Covid-19 podría tener en personas que planean embarazarse pronto.

En Nueva York, a diferencia de países como México, desde principios de febrero se comenzó a vacunar a los empleados de ciertos negocios, y los restaurantes fueron uno de los primeros. Pero cuando esta mesera pidió a sus jefes que comprendiera que ella planea tener un bebé pronto y prefería esperar a que existieran más estudios sobre el posible impacto de la vacuna contra Covid-19 en la fertilidad, no lo aceptaron.

La aplicación de la vacuna es voluntaria, pero el restaurante no aceptó los motivos de su mesera

Tal como sucede en prácticamente todo el mundo, aplicarse la vacuna es totalmente voluntario. Sin embargo, los dueños del Red Hook Tavern informaron mediante un correo electrónico que todos los empleados estaban obligados a vacunarse.

Y también mediante un correo electrónico le informaron que estaba despedida, según contó. Las gerencia del restaurante le expresó que si bien respetaban su decisión de no recibir la vacuna, era necesario, por lo que debían dar por terminada su relación laboral. “Nos entristece verte partir. Si cambias de opinión, no dudes en hacérnoslo saber”, señalaba el mensaje donde la despedían.

A pesar de que en teoría las leyes estarían a su favor si decidiera demandar al restaurante donde trabajaba, Bonnie declaró que no emprenderá ninguna acción legal.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), tanto la vacuna contra Covid-19 de Moderna como la de Pfizer se consideran seguras, pero todavía no tienen estudios concluyentes sobre sus posibles efectos antes o durante el embarazo.