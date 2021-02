“Usar cubrebocas, es no confiar en Dios”: Dice obispo de Ciudad Victoria, Tamaulipas

Ah, caray… El obispo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, señaló durante una misa transmitida en vivo por medio de redes sociales, que usar cubrebocas o mascarilla, una de las medidas sanitarias recomendadas para evitar contagios de COVID-19, es no confiar en Dios.

¿Qué dijo el obispo sobre usar cubrebocas?

Durante la transmisión de una misa este pasado domingo 14 de febrero, Antonio González Sánchez, obispo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, comentó que usar cubrebocas es no confiar en Dios. Sí, además pidió a los creyentes, por medio de la página de Facebook “Diócesis de Ciudad Victoria”, que pidan de rodillas que la pandemia se termine.

“Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo porque no soy inmune a nada. Pero, así como me ven mi rostro, ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo, no les voy a pedir que se lo quiten”, comentó el religioso.

Expertos recomiendan el uso de cubrebocas

Las declaraciones del obispo de Ciudad Victoria han llamado la atención a muchos porque van en contra de las recomendaciones de expertos y científicos sobre el uso de cubrebocas, y como este recurso puede ayudar a diminuir las probabilidades de contraer el coronavirus.

Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado en repetidas veces que seguir esta medida sanitaria disminuye el riesgo de que una persona con síntomas o sin síntomas pueda contagiar a otra, pues hay menos dispersión de saliva al momento de hablar.

De hecho, hace poco autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que el uso doble de este recurso médico tiene la posibilidad de reducir el contagio en hasta un 96.5 %; eso sí, siempre y cuando las otras personas que estén alrededor también lo hagan.

*A partir del minuto 29:30 se pueden ver las declaraciones de este sacerdote.