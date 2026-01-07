Lo que necesitas saber: La fase actual de la Misión Artemisa se centra en un sobrevuelo de 10 días en la luna.

La NASA anda trabajando en el regreso del hombre a la luna con la misión Artemisa II. Primero lanzarán un vuelo tripulado con 4 astronautas para sobrevolar los alrededores de la luna. El plan es lanzarla antes de abril del 2026.

Si la misión resulta exitosa entonces seguirán con la tercera etapa, en la que el objetivo sí será alunizar. Acá les vamos a contar lo que sabemos de la misión y hasta el podcast que pueden escuchar si quieren conocer más detalles.

Captura de pantalla

Artemisa II: La misión que sobrevolará la luna

Después de aquel 20 de julio de 1969, cuando el hombre pisó por primera vez la luna, nunca más regresaron. Lo que avivó las teorías de que todo se trataba de un montaje, aunque ahorita no vamos a hablar de eso.

Por eso, la NASA tiene planeada una misión para regresar a la luna, aunque en un futuro próximo y no inmediato. La fase actual de la Misión Artemisa se centra en un sobrevuelo de 10 días en la luna.

Si bien, no hay fecha oficial del despegue, sí se espera que sea antes de abril del 2026. La tripulación ya trabaja en los últimos detalles para realizar el lanzamiento, se trata del Comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch y Jeremy Hansen. (Acá les contamos más sobre estos astronautas).

Misión: Vuelo lunar tripular

Integrantes de la tripulación: 4 integrantes

Duración de la misión: 10 días

Fecha de lanzamiento: A más tardar en abril 2026

Fotografía @NASA

La tripulación de Artemisa II viajará abordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la nave espacial Orión. Durante el viaje, se pondrán a prueba los soportes de viales y que tanto funcionan para mantener segura a la tripulación.

Ahora, si quieren seguir al pendiente de todas las novedades de la misión, pueden suscribirse al podcast Curious Universe, acá les dejamos el link por si andan interesados.