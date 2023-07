Lo que necesitas saber: Con o sin preparación, son muchos los influencers que ven en las fotos desde las alturas una buena forma de obtener seguidores y likes.

No es el primer caso y, seguramente, no será el último: los influencer como Remi Lucidi hacen de todo con tal de generar contenido. Lamentablemente, en algunas ocasiones pasan tragedias como ésta.

De acuerdo con medios internacionales, Remi Lucidi murió al caer de un edificio de 68 pisos en Hong Kong. Lucidi, conocido en redes por escalar rascacielos de todo el mundo, tenía sólo 30 años.

Según reporta The Independent, el influencer ingresó al complejo Tregunter Tower de Honk Kong… y realmente no tuvo muchos problemas para ello: le bastó decirles a los de seguridad que iba a visitar a un amigo y, listo, tuvo acceso a una de las tres torres ubicadas en la isla conocida como The Peak.

Remi Lucidi / Foto: Instagram/@remi_lucidi

A diferencia de otros influencer que han perdido la vida escalando rascacielos, la última aventura de Remi Lucidi no quedó registrada en redes… o, por el momento, afortunadamente no se ha filtrado la grabación.

Por lo anterior, sólo se pueden mencionar las teorías en torno a la muerte del influencer. La que mayor ruido han hecho en medios es la siguiente: se cree que Lucidi llegó al último piso, no obstante, parece que no encontró la manera de volver a ingresar al edificio. Desesperado, comenzó a tocar frenéticamente una ventana, entonces, parece que perdió el equilibrio y cayó.

Remi Lucidi / Foto: Instagram/@remi_lucidi

Extraoficialmente se indica que una empleada, desde el interior de la Tregunter Tower, alcanzó a escuchar el llamado de Remi Lucidi. Sin embargo, nada pudo hacer para ayudarlo.

De acuerdo con medios locales, las autoridades de Hong Kong llegaron al lugar de los hechos y encontraron la cámara que el influencer utilizó o pretendía utilizar para registrar su hazaña. Sólo se indica que en el dispositivo se encontraron videos de “deportes extremos”… pero se desconoce si hay detalles de la forma en que Remi Lucidi perdió la vida.

Otros influencers han muerto en circunstancias similares a las de Remi Lucidi

Casos como el de Lucidi no son nada fuera de lo común. De hecho, son varias las ocasiones en las que se ha reportado que influencers pierden la vida al tratar de generar contenido para sus redes.

Por ejemplo, está el caso de Sofia Cheung, una influencer de China que cayó de un acantilado del parte Ha Pak Lai, desde donde pretendía tomarse una selfie. Lamentablemente, perdió el equilibrio y murió en julio del 2021.

Días después del caso de Sofia se reportó la muerte de la “creadora de contenido”, Kubra Dogan. Al igual que Remi Lucidi, ella subió a un edificio de Estambul para tomarse unas fotos… pero pisó un área frágil, el material no resistió y cayó desde una altura de 50 metros.

