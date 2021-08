Chale: Influencer cae de un noveno piso al intentar grabar un video para TikTok

Los creadores de contenido en plataformas de internet (dígase Instagram, TikTok, YouTube, etc.) siempre buscan la forma de atraer a más público del que ya tienen. Y sí, no negamos que gracias a eso tenemos usuarios que nos enseñan nuevas cosas a través de sus contenidos, sin embargo, también hay uno que otro influencer que no miden riesgos.

Ejemplos siempre hay, de hecho podemos decir que este 2021 muchos han dado cátedra de lo que NO hay que hacer en internet, pero el de hoy es uno de esos casos que nos muestran cómo a veces la sed por generar contenidos –sin importar el poner su vida en riesgo– puede llevar a los ‘influencers’ a tener finales lamentables.

Una influencer subió al noveno piso de un edificio a tomarse fotos

Hablamos de lo ocurrido con Kubra Dogan, una influencer de 23 años de edad que el pasado 20 de agosto perdió la vida después de caer de un edificio de nueve pisos. Y es que esta joven, quien se encontraba de visita en la ciudad de Estambul, en Turquía, subió al techo de una construcción con la intención de grabar videos para TikTok y tomar fotos para sus redes sociales.

La creadora de contenido estaba acompañada de su prima Helen, de 16 años, quien le ayudó a tomar algunas imágenes y videos para TikTok. De hecho fue gracias a eso que las autoridades supieron cómo murió la influencer, pues mientras grababan contenido captaron el momento en el que Kubra Dogan perdió la vida.

El techo era de plástico y la hizo caer a una altura de 50 metros

En un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a Kubra y su prima grabando con un teléfono celular. Helen es quien se encarga de captar a su prima en video, quien hace algunas poses y gestos mientras camina sobre un techo color rojo que parece de lámina, un material no muy resistente.

En algún punto de la grabación la chica se sienta en el borde del techo con la intención de pasar a otro techo de color blanco. La creadora de contenido pisa y su prima capta el momento exacto en el que el techo (al parecer ese era de plástico) se rompe y la chica cae al vacío a una altura de 50 metros.

La familia de la joven ahora buscará demandar a quien instaló el techo de plástico

Lamentablemente el impacto de la caída le quitó la vida a Kubra Dogan de manera instantánea. Ahora la familia de la joven busca demandar al sujeto que puso el techo en el edificio en cuestión, pues el material no resistió el peso de la joven (aunque no se sabe si estaba diseñado para que la gente camine por ahí) y ellos aseguran que eso provocó la muerte de la influencer.

Asimismo, uno de los tíos de la chica indicó que la familia de Kubra le advirtió a ambas chicas que no tomaran fotos en lugares peligrosos. Un consejo que al parecer ninguna de las dos se tomó el tiempo de escuchar y que trajo más consecuencias de las que se imaginaron.