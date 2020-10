Todos por acá hemos tenido problemas con nuestros vecinos, grandes o pequeños no importa, el chiste es que de cualquier manera, nos ha tocado intercambiar puntos de vista no tan amistosos con las personas que viven a nuestro alrededor. Sin embargo, también sabemos que hay formas de debatir y si creen que sus peleas fueron enormes, la verdad es que aún no han visto nada, pues una mujer hizo corajes –y hasta amenazó con matar inocentes– por el bendito WiFi.

Sí, así como lo leen y por más que quisiéramos, esto no es broma. Nunca falta el gandalla que quiere sacar ventaja de todo, aprovechándose de esas buenas almas que dejan abierta la red o de plano la dan la contraseña del internet de sus casas a quien lo necesita. Pero como dirían nuestras abuelitas, en esta ocasión aplica la bella frase de “limosnero y con garrote”, pues una tipa en Estados Unidos armó un relajo porque no la dejaron seguir revisando el feis.

¿Qué fue lo que pasó con estas vecinas?

Resulta que hace algunos días se hizo viral en redes sociales un video que dejó a muchos con la boca abierta. En él aparece una mujer enfurecida y tocando como desquiciada la puerta de su vecina; aunque al principio no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Más tarde podemos escuchar que le está reclamando por cambiar la contraseña del WiFi de su casa, como si ella fuera la que paga el servicio de internet.

La misma vecina que recibió a esta finísima persona afuera de su casa, grabó las imágenes y más tarde una cuenta de TikTok las compartió con todos nosotros. En cada uno de los videos, la infame protagonista intenta convencerla de que una vez más la deje usar su red inalámbrica, pero al ver que de plano no cede, comienza a amenazarla con hacer que la arresten por restringirle el acceso al módem.

La mujer se metió hasta con los perritos

Pero lo peor de todo vino cuando esta mujer, en el colmo de cinismo, dijo que mataría a su perrito si no le pasaba la contraseña… sí, ya metiéndose con los doggos. “¿Quieres que tu perro muera? Tengo maneras de entrar y tu perro no respirará mañana”, dijo esta persona para ver si así, su querida vecina le daba chance de terminar de revisar los memes que hay en las redes sociales, y por supuesto que esto no le funcionó.

La mujer jamás se rindió, llegó a un punto de desesperación donde una vez más, amenazó con llamarle a la policía, aunque lamentablemente no sabemos en qué terminó el pleito porque es justo en el clímax cuando la historia termina. Claro que el internet reaccionó ante la actitud y las formas con las que esta tipa intentó que su vecina cediera, y es justo en este momento en el que nos preguntamos, ¿ustedes qué hubieran hecho, queridos lectores?