¿Neta? Mujer amenaza con llevar armas a escuela de sus hijos en rechazo al cubrebocas

El tema de las armas en Estados Unidos es muy polémico y discutido, pero justo quienes están en contra de que sea tan fácil portarlas se sustentan en personas como la de esta historia. Una mujer de 42 años llamada Amelia King amenazó con llevar armas nada menos que a la escuela de sus hijos… (¿el motivo?) está en contra de que usen cubrebocas y planeaba hacer cualquier cosa para impedirlo.

Oh sí, la mujer originaria de Virginia no se quedó callada ante la posibilidad de que en la escuela de sus hijos se haga obligatorio el uso del cubrebocas. Eso podría prestarse a un buen debate, sí, pero el problema es que se puso a lanzar amenazas para dejar claro que se opone a ello.

“No a la obligación de usar cubrebocas. Mis hijos no vendrán a la escuela el lunes con una mascarilla. Eso no va a suceder“, dijo en una reunión escolar en el Condado de Page, la cual se llevó a cabo el pasado jueves 20 de enero.

Pero después de mostrar su rechazo al cubrebocas, vino la amenaza que la dejó muy mal parada ante todo mundo: “Llevaré cada arma, cargada y lista”, comentó. En ese momento intentaron quitarle la palabra, por lo que ella únicamente finalizó con la frase “nos vemos el lunes”.

No mask mandates. My children will not come to school Monday with a mask on. I will bring every single gun, loaded and ready … I’ll see y’all on Monday.” – woman at a Page County Public Schools board meeting

