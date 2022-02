“Es lo único que me queda de mi esposo fallecido”: La triste búsqueda de un anillo en la CDMX

Perder a un ser querido es quizá una de las pruebas más difíciles que nos pone la vida, pues acostumbrarnos poco a poco a la ausencia de esa persona en el mundo terrenal es más complejo de lo que suena. Sobre todo cuando el simple hecho de ver algún objeto de nuestro ser querido desencadena un mar de emociones.

Claro que eso último no es precisamente malo, pues las pertenencias de alguien a veces nos ayudan a recordar esos momentos increíbles que pasamos a su lado. No por nada son millones las personas que guardan y atesoran con cariño algún objeto que perteneció a ese ser querido que hoy ya no está.

Una mujer en CDMX anda en busca de un anillo que perdió en la colonia Juárez

Y si ustedes son de esas personas, seguramente se imaginan lo feo que sería el perder un objeto de tu ser querido. Peor aún, que esa cosa sea la última que te quede de la persona en cuestión y no tengas idea de cómo encontrarla. Tal y como le ocurre a una persona que busca un anillo que perdió en la colonia Juárez de la CDMX.

Un usuario de Facebook llamado Humberto Montoya publicó la fotografía de un anuncio bastante conmovedor que encontró por la calle de Hamburgo, a la altura de las oficina del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ubicadas en dicha colonia perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.

Pertenece a su esposo fallecido y es el único recuerdo que tiene de él

El cartel en cuestión llama la atención por tener la frase “Se regala dinero” en mayúsculas, sin embargo, al leer el texto que sigue es inevitable sentir un nudo en la garganta, pues se trata de una mujer que busca el anillo de su esposo quien lamentablemente ya no se encuentra a su lado. ¡No puede ser!

“Si encontraste un anillo de hombre, con la inscripción Sofía 31-Oct-16 el día viernes por esta zona, por favor envíame un WhatsApp al 55-76-67-13-71, es de suma importancia el encontrarlo ya que es lo único que me queda de mi esposo fallecido”, dice la persona del anuncio que nos partió el corazón.

Bueno, está de más el pedirle a quien sea que tenga este anillo que se comunique con la persona en cuestión, pues seguramente está haciendo lo posible con tal de encontrar este objeto que debe valer muchísimo para ella.