¿Pa’l calor? Mujer le echó agua a turistas que estaban afuera de su casa y se hace viral

México atraviesa una ola de calor de esas que nos hacen sentir que nos derretimos y con toda la onda de la Semana Santa, seguro que varios aprovecharon para salir a andar a la playa, a algún balneario o algo por el estilo… E incluso, hubo algunos que ‘se pegaron un riego’ de la manera más improvisada posible.

Esto lo decimos por un video que circula en redes sociales desde desde hace unos días y en el que vemos cómo algunos turistas que andaban de paso aparentemente por Colima, recibieron un manguerazo de parte de una señora. Pero no se confundan porque según parece, no fue la manera más amistosa que digamos.

Mujer moja a turistas que estaban “en su banqueta”

La historia la dio a conocer una usuaria de Facebook llamada Karla Romo a través de diversos videos. De acuerdo con lo que cuenta en sus publicaciones, ella y un grupo de personas estaban esperando un camión que les llevaría a Chiapas pero el calor estaba recio y mientras aguantaban a que llegara el transporte, se pusieron debajo de la sombra de un árbol sobre una banqueta.

Enseguida, una mujer salió de su casa y les pidió que se retiraran de ahí alegando -según lo que menciona Karla- que la banqueta no es pública. ¡Y se armó la bronca! El asunto estuvo en que los turistas no se quisieron mover de ahí porque no había sombrita en ninguna otra parte, los ánimos se calentaron y la doñita no la pensó dos veces: agarró una manguera y mojó a la gente que estaba afuera de su casa.

Varias de las turistas empezaron a discutir con la mujer y la amenazaron con grabarla. “No me ‘quemes’, te estoy diciendo que voy a regar”, les contestó la señora y al ver que no le hacían caso, les tiró otro chorro de agua. La cosa no terminó ahí porque otra mujeres que iba con el grupo de visitantes, se puso intensa y parece que quería írsele encima a la mujer de la manguera. Si no la detienen, en una de esas hasta se armaban los golpes.

Pues bueno, el roce no pasó a mayores por fortuna; los turistas y la mujer solo se hicieron de palabras a lo lejos y la cosa quedó ahí (con todo que la mujer todavía se acercó al camión de los visitantes para arrojarles cosas). Bien acalorada la situación casi tanto como el clima en México en estos días. Aquí los videos.