“Nunca serás blanco”: Mujer lanza insulto racista a policía de origen latino que la había detenido

Las muestras de racismo en Estados Unidos no cesan y, al parecer, también suceden contra la policía de ese país. Así sucedió recientemente en la ciudad de Los Ángeles con una conductora que había sido detenida por elemento de seguridad de origen mexicano.

Resulta que al momento de su detención, la mujer se dirigió agresivamente al oficial que le había solicitado su licencia de conducir. De manera despectiva, ella hizo alusión al color de piel del uniformado, al que también llamó “asesino”.

Policía detiene a una mujer por ir viendo el celular mientras conducía

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de abril, pero fue en los reciente días que se comenzó a viralizar el caso de esta mujer a quien detuvieron mientras conducía en la zona de San Dimas (Los Ángeles, California). La imágenes fueron captadas por una cámara que el policía que realizó la detención llevaba consigo.

Tal como lo muestra el clip, la conductora en primera instancia le dijo al oficial que no tenía por qué detenerlo si estaba no estaba manejando a exceso de velocidad. Este último le especificó a ella que la infracción no era por eso, sino por ir manejando mientras iba viendo el celular.

La mujer inmediatamente le replicó diciendo que había sacado el teléfono para grabarlo porque “la había asustado”. Acto seguido, el elemento de seguridad le pidió su licencia de conducir, pero ella no la traía consigo; la había dejado en su apartamento, dijo. La detenida, en medio del diálogo, le pidió al policía que llamara a su supervisor.

Y comenzaron los insultos racistas

Mientras la mujer sacaba buscaba una fotografía de su licencia de conducir, le dijo al policía: “me asustaste y me hiciste pensar que me ibas a asesinar”. Y ahí fue con todo se puso más turbio. “Me asustaste. Estás intentando matarme y a mi hijo”, dijo la detenida, quien se identificó como una maestra. “Eres un asesino”, le replicó en varias ocasiones.

La mujer se dirigió al oficial como un ‘racista mexicano’, pues ella pensaba que el uniformado la acosaba por ser afroamericana. “Siempre vas a ser mexicano; nunca serás blanco. Lo sabes, ¿verdad?”, remató la conductora.

Por ahora, se mantienen las investigaciones ya que la mujer habría levantado una denuncia por acoso que el Departamento de Policía local está investigando, esto según lo que revela la cadena 7 News ABC.