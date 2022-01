¿Se le juntó el ganado? La verdad del video de la mujer que subió a una combi con su amante y la cachó el esposo

Sabemos que en el internet de las cosas siempre encontramos videos de todo tipo, desde aquellos que nos sacan una buena carcajada, hasta aquellos que hasta nos conmueven hasta el llanto. Sin embargo, hay otros que de plano nos hacen decir “qué bueno que no me pasó a mí”, tal es el caso de un clip que recientemente se viralizó en redes sociales, pues una mujer presuntamente se subió a una combi con su amante y la cachó su esposo.

Aunque no lo crean, las personas que agarran con la manos en la masa son más comunes de lo que creen, por acá les platicamos sobre un sujeto que construyó un túnel para verse con su ‘capillita’ y evidentemente, no se pudo salir con la suya (AQUÍ pueden checar cómo estuvo todo). Pero en esta ocasión les queremos contar sobre una historia que sorprendió a muchos porque tiene de todo, traición, sorpresa y al parecer, un corazón roto.

El video de la mujer a la que “cacharon

Resulta que a través de redes sociales, se volvió viral un video bastante peculiar, porque en él se puede ver el momento en el que un hombre descubre la presunta infidelidad de su esposa, pues supuestamente viajaba en una combi con quien es su amante. En la grabación se escucha cómo el esposo le dice a la mujer que al parecer ya le habían dicho que andaba con alguien más, pero simplemente no podía creer esa situación.

En un plot twist que nadie esperaba, el tercero en discordia decidió entrar a la conversación y dejar muy claro que ella “ya se había decidido por él”. Sin embargo, las cosas se ponen más intensas cuando el pobre hombre engañado le responde y le suelta la bomba a su todavía pareja, pues resulta que su canchanchan también está casado. A pesar de todo, el sujeto sorprendió a todos pidiéndole a la esposa que regrese con él.

Las cosas se pusieron tensas

Por si no fuera suficiente tanto drama, la mujer le dejó claro a su esposo que no volvería porque nunca la perdonaría. Aunque la situación continuó subiendo de nivel en el momento en que el amante sentenció que ella se iría con él, pero la protagonista de esta historia mencionó que ya no estaba segura de continuar con su aventura porque le había dicho que era un hombre libre. Y después de esto vino el instante más tenso.

Al final, los dos sujetos le preguntan a la mujer por quién de los dos se decidirá, pero ella no dio una respuesta porque estaba dudando de ambos. El video termina porque quién está grabado tiene que bajarse de la combi, pero antes de desaparecer y para no quedarse con la duda, hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, preguntar: ¿señora, con quien se va a quedar?”, aunque se bajó antes de que pudiéramos conocer el final de esta historia.

La verdad de esta “triste historia”

Como era de esperarse, el video este hombre y la traición de su esposa se hizo viral en redes sociales, pues aparecieron un montón de personas para darle palabras de apoyo y decirle de todo a la mujer. Sin embargo, a pesar de que esta historia hizo enojar a mucho y probablemente hizo que varios se identificaran con la situación, debemos contarles que este clip no es 100% real, ya que todo lo que vimos –aunque ustedes no lo crean– es actuado.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque el video lo subió un grupo de comediantes de Tabasco llamados ChocoNico, El Juancho y Su Hijo. Desde hace ya un buen rato, suelen grabar este tipo de escenas que hace que todo el mundo crea que son reales (y no los culpamos, porque nosotros también pensamos que esta situación sí pasó). Así que como verán, este caso es igual de verdadero que el amor que le juraba la mujer a su esposo.