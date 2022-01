Ay no: Murió una perrita en los brazos de su dueño por culpa de la pirotecnia

Si algo nos queda muy claro es que no todo es color rosa en el internet de las cosas. Así como aparecen historias que nos conmueven y levantan el ánimo, hay otras que de plano no entendemos por qué sucedieron. Tal como lo que estamos por contarles, pues lamentablemente, una perrita murió en los brazos de su dueño luego de que no pudieran detener la pirotecnia que alguien más estaba explotando en la calle… sí, así como lo leyeron.

En los últimos años han aparecido campañas para crear consciencia sobre los cohetes (POR ACÁ te contamos cómo denunciar en la CDMX a quienes escuches tronando fuegos pirotécnicos) y lo importante que es no tronarlos en fechas importantes para que nuestras mascotas no sufran. Sin embargo, la historia de Magui, una peluda originaria de Argentina, viene para reafirmarnos con tristeza que debemos dejar para siempre estas prácticas.

Esta perrita lamentablemente murió por la pirotecnia

Resulta que hace algunos días, comenzó a sonar fuerte en redes sociales la historia de esta perrita. De acuerdo con distintos medios locales, la encarga de contar todo el caso fue la mamá del dueño de esta lomita, Antonella Modasjazh. Según lo que platicó esta señora, su hijo fue quien tomó en sus brazos a la peluda y ante la indiferencia de los humanos, murió luego de que varias personas tronaran cohetes durante horas a su alrededor.

“Murió en los brazos de mi hijo, rogándome que llamara a alguien para que la viniera a auxiliar. Lamentablemente la estamos llorando con los corazones de mis hijos rotos y el mío también, por no poder hacer nada”, declaró la mujer. Con mucha tristeza, Magui falleció de un paro cardiaco, pues estaba aterrada con los fuegos pirotécnicos que la gente lanzó en una festividad en la ciudad de Esquel, Argentina, y no encontraron a alguien que la ayudara.

“¡Ella era nuestra amada mascota! Se llamaba Magui y acaba de morir. Era viejita y le tenía terror a la pirotecnia. No sabíamos dónde más meterla mientras otros se divertían, ella la estaba pasando muy mal. Le agarró un ataque, llamamos a todos los veterinarios de Esquel para que nos ayuden ¡y ninguno nos atendió!”, denunció Antonella en redes sociales, quien evidentemente se puede leer muy triste por lo que pasó con su mascota.

Por supuesto que este caso rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas, generando un montón de comentarios negativos. Sobre todo, surgió una vez más la conversación sobre qué tan necesario es usar cohetes o pirotecnia para celebrar una fiesta grande y la importancia de cuidar a nuestras mascotas cuando eso pase. De cualquier manera, lo que sí tenemos muy claro es que se debe hacer algo para evitar que mueran más animalitos como esta perrita.