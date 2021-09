¿Realmente demandarán a los que usan stickers de la ‘niña coreana’ en WhatsApp?

Que no cunda el pánico (por ahora). En los últimos días ha surgido un rumor que ha conmocionado a muchos usuarios del internet de las cosas, quienes ya se vieron buscando a sus abogado con tal de poder utilizar los stickers más populares que WhatsApp ha tenido en los últimos tiempos. Sí, nos referimos al asunto de la llamada ‘niña coreana’.

Seguramente en alguna red social han visto su cara, ya sea a través de memes o en stickers de WhatsApp. Su nombre es Rohee y es una niña de cuatro años originaria de Corea del Sur, que en los últimos años ganó gran popularidad gracias a las fotos con las que varios expresan su sentir sobre cualquier cosa gracias a las curiosas expresiones faciales de la niña.

La ‘niña coreana’ se convirtió en uno de los fenómenos virales de internet

Rohee se hizo famosa gracias a sus padres, quienes hace un tiempo abrieron una cuenta de Instagram para compartir fotos de la pequeña, las cuales a diario reciben miles de likes por la ternura que transmite, ya sea a través de sus expresiones o por los looks (muy a la moda, por cierto) que usa al momento de ser fotografiada.

Si bien Instagram fue la plataforma en la que el mundo conoció a Rohee, la popularidad de la niña coreana explotó cuando sus fotos se convirtieron en stickers de WhatsApp que comenzaron a rondar por la plataforma de mensajería. Y uno pudo pensar que para los padres de la pequeña ese golpe de popularidad fue algo bueno, pero resulta que no.

Pero comenzó el rumor de que demandarían a quien use la imagen de Rohee

En los últimos días ha comenzado a correr una advertencia dirigida a los usuarios de internet, a quienes piden ya no usar los stickers de Rohee si es que no buscan ser demandados por los papás de la ‘niña coreana’, quienes a través de su cuenta oficial de Instagram pusieron la advertencia de no copiar o tomar fotos de Rohee sin permiso.

Total que muchos ya se veían en la cárcel y con el señor justicia nomás por mandar los buenos días con un sticker de la niña. Si ese es su caso, entonces de una vez les decimos que la cosa no va tanto por ahí, aunque sí dejamos en claro que podría haber acciones legales y que probablemente los stickers de la niña dejarán de existir para todos.

En específico a los que utilicen stickers de la ‘niña coreana’

Medios de comunicación (sepa de donde sacaron la declaración) indicaron que la mamá de Rohee prepara una demanda para quienes usen las imágenes de su hija, esto porque ya les están llegando varias campañas publicitarias y los contratos impiden que la cara de la ‘niña coreana’ aparezcan en otro lugar. Si bien lo anterior se ha confirmado, sí tiene sentido.

En su cuenta de Instagram, Rohee ha posteado algunos productos que al parecer ya promociona. Con eso se entiende que los padres quieran prohibir que las personas utilicen la imagen de su hija sin autorización y con fines comerciales (a quienes sí podrían demandar, por ejemplo), pero de eso a que persigan a cualquier persona que use los stickers de la ‘niña coreana’… pues no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 로희로미🌼피치의꿈 (@jinmiran_)

Pero es un rumor que probablemente sea una realidad para algunos

Lo que es una realidad es que si los papás de la bebé deciden registrar a su hija como una marca entonces los stickers pronto dejarán de existir. Primero que nada por las políticas de WhatsApp, que calificarían el contenido como una violación a la propiedad intelectual, y también porque las plataformas de stickers se verían obligadas a retirarlos.

Lo que es una realidad es que los stickers de la niña coreana no dejarán de existir por ahora, sin embargo, si alguien está haciendo dinero con ellos (o con la imagen de Rohee) debería dejar de hacerlo o atenerse a las consecuencias. Lo único cierto es que la niña con 1.4 millones de followers seguirá siendo vista en Instagram, donde sus padres constantemente suben fotos de ella.