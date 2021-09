“Lo extraño mucho”: Niña ofrece recompensa para encontrar a su peluche y se vuelve viral

¿Alguna vez se encariñaron con un juguete? Cuando somos niños, nunca falla que agarramos una figura de acción, una muñeca, un videojuego o un peluche para hacerle nuestro inseparable compañero. Y cuidado si se nos perdía, porque el mundo se caía enseguida…. sea como sea, esa parte de la infancia se añora e incluso no faltara quien aún de adulto la recuerde con cariño.

Por ello, diversos usuarios de internet están expresando su apoyo a una niña de la Ciudad de México cuyo anuncio para recuperar a su peluche se ha vuelto viral. En el tierno cartel, la pequeña incluso ofrece una adorable recompensa por encontrar a su preciado “Bebé jaguar”.

Niña pone anuncio para recuperar a su peluche y se viraliza

La escena de Toy Story 3 cuando Andy debe ir a la universidad y se despide de sus juguetes, caló hondo en quienes crecieron con estas películas. Y no es para menos porque seguramente, varios de ustedes entendieron lo complicado puede llegar a ser desprenderse de un juguete; de un objeto que nos regaló buenos momentos en la infancia.

Por eso, nos llena de ternura el anuncio con el que una pequeña está buscando a su peluche. Desde hace unos días, comenzó a circular un cartel donde una menor pide ayuda para encontrar a su amado “Bebé jaguar”, un juguete que han tenido con ella desde los tres años, según se menciona.

“El viernes 17 de septiembre del 2021, fui al cine a la Plaza Encuentro Fortuna. Llevé conmigo mi peluche que tengo desde que soy bebé, Tenía tres años cuando me lo dieron. Al llegar a mi casa, me di cuenta de que no estaba en mi mochila; yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida“, se lee en el anuncio de la niña.

Además, en el cartel se pueden ver algunas fotos del juguete. Y por si las palabras de la menor no los enternecieron, solo chequen los dibujos que ella hizo, con caritas tristes y toda la cosa. “Recompensa: un dulce y $20 pesos”, se menciona al final de la cartulina con un número de teléfono.

En la publicación original de Facebook, se pueden leer comentarios en los que algunos usuarios -la mayoría para ser honestos- desean que la pequeña encuentra al “Bebé jaguar”. Dicho post ha sido compartido al momento en más de 6,000 ocasiones. Ojalá esta historia tenga un afortunado desenlace.

