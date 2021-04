OLOV: Un niño de seis años de EU encontró una bala en su bolsa de frituras

¿Te has encontrado con algo desagradable en alguna bolsa de tu botana favorita? Aunque es algo poco común por la higiene de las empresas, basta meterse a internet (especialmente al Youtube) para darnos cuenta que a mucha gente le ha pasado y se han encontrado de todo. Ese fue el caso de un niño que vive en Estados Unidos, pues se encontró nada menos que una bala en su bolsita de Cheetos.

Así como lo estás leyendo… una familia que vive en Elmo, Montana, hizo público que su hijo (de apenas seis años de edad) se encontró con la desagradable sorpresa de que al interior de su bolsa de Cheetos, había una bala llena del delicioso polvito picante de los Flamin’ Hot.

Bow Horn Weasel, padre del niño que se encontró la bala en la bolsita de frituras, contactó a Frito-Lay —la filial estadounidense de PepsiCo—, por este caso. El hombre compartió fotos y contó cómo estuvo el asunto a través de mensajes privados a los que tuvo acceso el portal TMZ.

El caso se remonta al pasado domingo 4 de abril, día en que el niño abrió la bolsa de Cheetos y se topó con la bala. El padre contactó por Facebook y por correo a la compañía inmediatamente, y asegura que no tardó mucho tiempo en recibir respuesta por parte de un representante de la misma.

El hombre asegura que no busca una compensación económica (por eso de que muchos creen que su historia es falsa y sólo busca dinero), únicamente espera que la difusión de su caso haga que la compañía mejore sus protocolos de higiene y revise bien el caso para evitar que vuelva a suceder.

La madre del menor también compartió en redes sociales las fotos de la bala encontrada en la bolsa de Cheetos. “Bueno, ¡encontramos esta bala en la bolsa de Cheetos de mi hijo que compramos ayer!”, escribió la mujer en Twitter, mensaje que igualmente tuvo respuesta de parte de Frito-Lay.

“Chelle, sentimos la demora en la respuesta. Estamos muy contentos de que nos haya llamado la atención sobre esto. ¡Nos lo tomamos muy en serio y nos gustaría investigarlo más a fondo!”, señala la respuesta realizada a través de la cuenta oficial de la misma red social de la compañía.

Chelle – So sorry for the delayed reply. We are so glad you brought this to our attention. We take this very seriously & would like to look into this further! At your convenience could you please call 1-877-789-8456 (Mon-Fri, 9am-4:30pm CT). Thank you!

— Frito-Lay (@Fritolay) April 5, 2021