Una frase muy famosa dice así: De gustibus non est disputandum, que significa “Sobre gustos no se discute”. Pero las redes sociales hacen sentir a mucha gente que tiene derecho de poner en duda los gustos de alguien más. Eso fue lo que pasó con una mujer que compartió en TikTok la fiesta para su hijo ¡con temática de Rammstein!

Para todos quienes amamos la música de Rammstein, ver al niño vestido como Till Lindemann es algo espectacular, pero lo dicho, a mucha gente no le gustó y criticaron con todo a la mamá del niño.

Niño pidió fiesta temática de Rammstein y se ve que la pasaron increíble

Como decíamos, la usuaria de Tiktok Anna Hassel Sánchez compartió en su cuenta el video de la fiesta temática del niño. “Cuando tu hijo es fan de Rammstein” escribió.

El pastel, el vestuario, la decoración y todo hacían alusión a la banda alemana que no hace mucho conquistó el Foro Sol (¡Espectacular!). Se nota que tanto el niño como sus papás disfrutaron al 100 la fiesta pues hasta se aventaron unas rolas como si fueran los mismísimos integrantes de Rammstein.

Pero les llovieron críticas por la fiesta de Rammstein

¿Chulada de video, apoco no? Pero lo dicho, no a todos les vino bien ver la fiesta. En los comentarios no se hicieron esperar las críticas, desde que la música de Rammstein no es buena influencia, hasta que en realidad el niño no es fan, sino su papá y mamá.

Obviamente no faltó quien recordó las acusaciones de presunta agresión sexual contra Till Lindemann; caray, por ahí alguien hasta criticó a la mamá preguntándole que si hablaba alemán o nomás le hacían al cuento… claro, porque está prohibido que te guste Rammstein si no dominas el idioma, ¿verdad? (sarcasm alert).

“Nah, el fan es el papá, dejen a los niños ser niños”; “la educación del niño ya no importa, así es como se siembra maldad en el corazón del niño y jóvenes a temprana edad, ya estan perdidos él y los adultos”; “por más que ame a Rammstein no le robaría la infancia a mi retoño”; “¿y tan siquiera sabe alemán, o sólo es por conseguir vistas?“… así el nivel de comentarios.

Ana Hassel respondió a algunos de esos comentarios, mostrando por ejemplo a su hijo jugando (para quienes dicen que le roba la infancia) o explicando de qué van algunas letras de Rammstein. Incluso recordó que la investigación contra Till Lindemann fue cerrada sin ser declarado culpable.

Pero seamos justos, tampoco olvidemos a todas las personas que se lo toman en buena onda y le dijeron que ni siquiera tenía porqué dar explicaciones. Se la pasaron chido, el niño disfrutó, la fiesta fue un éxito… lo demás, lo demás sale sobrando, ¿no?

