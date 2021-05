“No quiero ser niña, quiero ser chef”: Niño se viraliza por pedir cocina de juguete

Un niño originario del estado de Sonora, en México, se ha vuelto viral en las últimas horas gracias a la respuesta –y gran lección acerca de los estereotipos– que le dio a sus padres cuando les pidió que le regalaran una pequeña cocina de juguete para cumplir uno de sus sueños.

Fue a través de su cuenta de Facebook donde la escuela Cepodi, la cual se especializa en la estimulación temprana en niños, dio a conocer la historia que compartieron unos padres de familia, quienes se sorprendieron al conocer que su hijo quería que le regalaran una cocina para poder jugar en casa.

Un niño pidió una cocina de regalo a sus papás

“Mi hijo me pidió una cocinita y mi esposo y yo le dijimos, ¿seguro? Una cocinita es para niñas mi amor”, relató la mamá que, sin duda, no estaba preparada para la respuesta que le daría su hijo. “Yo no quiero ser niña mamá, yo quiero ser Chef”, indicó el pequeño a sus padres, quienes dicen haber entendido muchas cosas respecto a los estereotipos de género

“Los padres avergonzados de sus estereotipos, decidieron invertir en un juguete de juego simbólico que promueve la independencia, la creatividad y desarrolla su inteligencia, entendiendo que su hijo es un adulto en formación”, indicó la escuela en el posteo de Facebook, el cual ha recibido miles de reacciones y comentarios encontrados

La historia sobre la cocina de juguete se ha viralizado y generó comentarios de todo tipo

Y es que si bien muchos aplaudieron que el niño recibiera el regalo que tanto pedía, usuarios de redes sociales aseguran que al final los papás sí se llevaron por algún tipo de esterotipo, ya que quizá la cosa hubiera sido diferente si el pequeño no hubiera dicho que quería convertirse en chef, una profesión relacionada con los hombres.

“Tiene mucha lógica el comentario. Porque no debería importar la razón del niño, es solo un juguete”, indicó una persona en los comentarios de la publicación. “Una cocinita como cualquier otro juguete , no tiene género. Es un juguete y no hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Esas son creencias erróneas y ya muy anticuadas”, indicó otra más. ¿Ustedes qué opinan?